Ya a la venta los billetes de los autobuses que viajarán a A Coruña durante el día del eclipse

Un autobús de Monbus Quintana

La empresas concesionaria Monbus ha puesto a la venta en su página web los billetes para los servicios especiales de autobús con los que la Xunta reforzará el transporte público por carretera a lo largo del Eje Atlántico con motivo del eclipse solar que está previsto el próximo 12 de agosto.

Se habilitarán conexiones especiales desde la estación intermodal de Vigo hacia el norte de Galicia. En la ruta Vigo-A Coruña se dispondrá de un servicio especial que sale a las 14.00 horas, con paradas en la estación de autobuses de Pontevedra, en la estación intermodal de Santiago de Compostela y en la avenida de Alfonso Molina, ya en la urbe herculina. Además, se mantendrán las rutas regulares con salidas a las 06.30, 08.45, 9.35, 10.45, 14.00 y 15.35 horas, que también permiten llegar al destino antes del inicio del fenómeno.

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En la ruta Vigo-Ferrol se incorpora un servicio especial con salida a las 12.35 horas y llegada prevista a las 15.30 horas, con paradas en las estaciones de autobuses de Pontevedra y Santiago de Compostela, en Pontedeume, Fene y, ya en Ferrol, en la avenida das Pías y en el barrio del Pilar. Este servicio se suma a las conexiones regulares con salida desde Vigo a las 7.35, 12.45 y 14.45 horas, que también permiten llegar antes del comienzo del eclipse.

En los dos itinerarios se habilita un servicio especial de regreso a las 23.00 horas, una vez finalizada la observación del eclipse, según informa el Ejecutivo autonómico.