Un coche se incendia en Alfonso Molina y causa ligeras retenciones de tráfico

El coche incendiado en Alfonso Molina Cedida

Un coche que atravesaba esta tarde, sobre las 19.25 horas, la avenida de Alfonso Molina en dirección salida de la ciudad dio un pequeño susto al incendiarse. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y de los Bomberos.

Los agentes de policía cortaron el carril derecho para que los bomberos pudieran actuar, lo que provocó pequeñas retenciones en la avenida que continúan aún un rato después del incidente.

Todavía se desconocen mayores detalles del suceso, como si provocó daños personales o materiales más allá del destrozo del coche.