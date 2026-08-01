The Champions Burger regresa al muelle de Batería del 13 al 23 de agosto

Celebración de The Champions Burger en el muelle de Calvo Sotelo el pasado verano Quintana

La nueva edición de The Champions Burger regresará al muelle de Batería del 13 al 23 de agosto. Las vallas publicitarias ya anuncian por toda la ciudad la vuelta de un evento que reúne cada año a miles de personas dispuestas a probar “las mejores burgers del país”.

Sin ir más lejos, el año pasado más de 100.000 personas visitaron el muelle para degustar las propuestas disponibles en los diferentes puestos. The Champions Burger es la competición de hamburguesas donde el cliente siempre tiene la razón. Tras catar las distintas combinaciones de ingredientes, los asistentes votan por su favorita teniendo en cuenta su originalidad, sabor e innovación. El sistema de votación es sencillo: tras degustar la hamburguesa, los coruñeses solo tendrán que escanear el código QR del ticket de compra y valorarla.

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Este año hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes a The Champions Burger. Antes de aterrizar en el muelle de Batería, esta esperada cita gastronómica estará en Vigo, donde ya se despachan burgers desde el pasado jueves, 30 de julio.

The Champions Burger fue la sorpresa veraniega desde su primera edición, que se celebró en 2024 en el parque del paseo de los Puentes.