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El escenario de María Pita, ya listo para las fiestas
A Coruña

¿Qué hacer hoy, 1 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?

Lucía Veiga será la encargada del pregón

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
01/08/2026 04:45

A Coruña inicia este sábado, 1 de agosto, sus fiestas estelares del verano. La plaza de María Pita ejercerá de centro neurálgico para una celebración que se expandirá por toda la ciudad.

Fiestas de María Pita, programa completo día a día

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Este sábado la programación permitirá optar por planes como visitar en los jardines de Méndez Núñez la feria Mostrat y la Feria del Libro (de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas) o por esperar a la noche para la apertura oficial de las fiestas.

Y es que en la plaza de María Pita se citarán dos mujeres para dar inicio al programa. A las 21.00 la actriz Lucía Veiga se encargará del pregón y a las 22.00 se subirá Luz Casal al escenario de Noites de María Pita.

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