El Orzán dice adiós al mercado más alternativo que “reactivó” el barrio

Mónica Borrás, presidenta de los comerciantes del Soho Orzán Quintana

Los comerciantes de la peatonal del Orzán unieron fuerzas en 2022 para dar vida al Feirarrúa, un evento que nacía con el propósito de situar el barrio en el mapa y que dejase de ser un punto de paso para convertirse en un lugar en el que hacer vida.

Casi cuatro años después, el mercado, que se consolidó como un encuentro mensual que reunía a familias para disfrutar de talleres, artesanía, ilustración y creación local, celebró este sábado su última edición. Con pesar pero con el orgullo de haber cumplido un ciclo y de recuperar el Soho coruñés, los comerciantes del Orzán dicen adiós a esta iniciativa que tantas alegrías ha dado al barrio.

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La presidenta de la asociación comercial, Mónica Borrás, explica que el fin del Feirarrúa se debe a una “concatenación de cosas, pero sobre todo debido a cuestiones de infraestructuras”. Almacenar los puestos se convirtió en una complicación y, pese a buscar alternativas, “estaba todo carísimo”. Ahora, dice, “toca renovarse después de cumplir el ciclo”. Después de años en los que se han vivido numerosos cierres de negocios, el Orzán “se está reactivando”, asegura, y es que “los bajos disponibles ya están activos, y muchos otros están en reforma”.

Ambiente en la última edición de Feirarrúa Quintana

El legado del Feirarrúa va más allá. “Desde que empezamos a celebrarlo ha habido mucha más afluencia de gente. El problema comercial es el problema comercial, pero conseguimos que el ciudadano se vinculase con el comercio viniendo hasta aquí y disfrutando”, añade Borrás.

Este sábado, en el último mercado de la peatonal, los asistentes, muchos ‘viejos amigos’ del evento y otros nuevos que no quisieron perderse esta despedida, disfrutaron de una jornada “para celebrar todo lo vivido, descubrir proyectos únicos y compartir una vez más el ambiente que ha hecho de Feirarrúa mucho más que un mercado”. El tejido comercial del Orzán, no obstante, cada vez está más vivo.