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A Coruña

Medio centenar de puestos llenan de artesanía los jardines de Méndez Núñez

La feria Mostrart cuenta con más de 60 creadores que expondrán y venderán sus piezas hasta final de mes

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
01/08/2026 16:43
Inés Rey, en la inauguración de Mostrart 2026
Inés Rey, en la inauguración de Mostrart 2026
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La artesanía toma los jardines de Méndez Núñez con una nueva edición de la feria Mostrart, que cuenta con 45 puestos y más de 60 creadores que exponen y venden sus piezas hasta el próximo 30 de agosto.

“A artesanía forma parte da nosa identidade cultural e económica. Mostrart é un magnífico escaparate do talento creativo e do traballo dun sector que mantén vivas técnicas e oficios que forman parte do noso patrimonio”, aseguraba la alcaldesa, Inés Rey, que fue una de las primeras personas que visitó los puestos y se interesó por sus productos. “Agosto converte A Coruña nun referente cultural e iniciativas como Mostrart contribúen a que veciñanza e visitantes poidan descubrir a riqueza e diversidade da creación artesanal nun espazo aberto e accesible para todos os públicos”, añadía la regidora, que estuvo acompañada, entre otros, por el presidente de la Asociación Galega de Artesáns, José Manuel Salvado Sanín.

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También visitó la feria la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, también acompañada de Salvado Sanín. La delegada destacó que iniciativas como Mostrar ejemplifican los compromisos del Gobierno gallego con la artesanía del país.

Do Campo recordó que de los 68 talleres que participan en Mostrart, 46 son de la marca Artesanía de Galicia, mientras que los doce restantes proceden de otras comunidades. Mostrart se podrá visitar de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 22.00 horas.

Belén do Campo, en uno de los puestos de Mostrart
Belén do Campo, en uno de los puestos de Mostrart
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