Los barcos más destacados que llegarán a A Coruña durante la próxima semana: de cruceros a mercantes

El 'Arvia', durante una escala en A Coruña

El puerto de A Coruña registrará una intensa actividad marítima durante la próxima semana con la llegada de 14 buques destacados. Entre la llegada de grandes cruceros de pasaje a la dársena urbana y las importantes operaciones de mercancías y graneles en el Puerto Exterior de Langosteira, se prevé el movimiento de miles de toneladas de cereal, petróleo y carbón, además de la recepción de numerosos turistas.

Lunes, 3 de agosto

La semana empieza con la llegada del 'Ventura', un buque de pasaje de 289 metros de eslora. Tiene programada su llegada a las 07:45 h al muelle Calvo Sotelo Sur para el desembarco y trasbordo de cruceristas, con salida prevista el 4 de agosto a las 17:00 h.

El 'Federal Welland' también ha solicitado permiso para arribar en la dársena coruñesa. Se trata de un mercante de 200 metros de eslora que atracará a las 02:00 h en el Muelle A de Langosteira para desembarcar 30.000 toneladas de cereales. Permanecerá hasta el 6 de agosto a las 20:00 h.

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El 'Wilson North' también figura en el registro de llegadas. Es un buque de 123 metros de eslora que llegará a las 06:00 h a Langosteira (Muelle A) con un cargamento de 7.200 toneladas de cereales. Su salida está fijada para las 22:00 h del mismo día.

El petrolero 'P. Bel Air', de 277 metros de eslora, descargará en el Pantalán Repsol 1 del Puerto Exterior. Está previsto para las 15:00 h, destinado a desembarcar 148.881 toneladas de petróleo crudo. Permanecerá hasta el 5 de agosto a las 23:00 h.

Martes, 4 de agosto

En esta jornada llegarán dos trasatlánticos. Uno es el ' Mein Schiff 6', un crucero de 295 metros de eslora que atracará en el muelle de San Diego a las 06:00 h y zarpará a las 19:00 h.

El otro es el 'Arvia', de 345 metros de eslora que llegará al muelle Trasatlánticos a las 07:30 h, permaneciendo en la ciudad hasta las 16:30 h.

Miércoles, 5 de agosto

El protagonismo pasa a los grandes graneleros y al tráfico comercial. El 'Geneva Star', un barco de 225 metros de eslora, tiene previsto llegar a las 06:00 h en Centenario Norte, donde desembarcará un gran volumen de 70.000 toneladas de cereales y harina. Estará en puerto hasta el 13 de agosto.

El 'Sofia R', mercante de 186 metros de eslora, tiene programada su llegada a las 06:00 h en Langosteira (Muelle A) para descargar 30.000 toneladas de cereales (salida el 7 de agosto a las 22:00 h).

El 'Federal Hamilton' es un mercante de 200 metros de eslora que atracará a las 20:00 h en el Muelle A del Puerto Exterior para descargar 30.000 toneladas de harina y cereales. Su salida está prevista para el 10 de agosto.

Jueves, 6 de agosto

El crucero 'Mein Schiff 2', de de 316 metros de eslora, atracará en el muelle Trasatlánticos entre las 07:00 h y las 18:00 h.

El 'Gemini Maestro', de 120 metros de eslora, atracará a las 20:00 h en el Muelle A de Langosteira para desembarcar 6.600 toneladas de cereal. Zarpará el 7 de agosto a las 22:00 h.

Viernes, 7 de agosto

El 'Velserdijk' llegará a las 02:00 h al Puerto Exterior (Muelle A) con 3.000 toneladas de cereal. Zarpará a las 22:00 h del mismo día.

El 'Reesttborg' es un buque de 170 metros de eslora que atracará a las 06:00 h en el Muelle A para una operación de embarque de 20.000 toneladas de carbón y coque de petróleo. Estará en el puerto hasta el 9 de agosto a las 22:00 h.

Domingo, 9 de agosto

El 'Basaldua' cerrará el balance semanal con su entrada prevista a las 12:00 h en la Dársena de Oza para desembarcar productos alimenticios, manteniendo su estancia prevista en puerto hasta el 28 de agosto.

*(Nota: por el momento no hay ninguna escala prevista el sábado 8 de agosto*