Las fiestas de hace cien años: tiro al pichón, pirotecnia, un derbi y Camilo Díaz Baliño

Cartel de las fiestas de 1926, obra de Camilo Díaz Baliño Biblioteca de Estudios Locales de A Coruña

Las fiestas de María Pita tienen más de 175 años de historia. Tiempo en el que han ido variando en contenido, en duración e incluso en nombre. De lo que en un principio se denominaba "fiestas de agosto" se pasó a bautizar como la gran heroína de la ciudad, en cuya plaza se llevaban a cabo los acontecimientos centrales de las celebraciones.

Pero una de las cosas que no han cambiado es el valor artístico de su cartelería. Durante todo este tiempo, la imagen con la que cada año se ha dibujado el programa completo ha ido incorporando algunas de las firmas más importantes del diseño. El de hace 100 años, precisamente, llegó de la pluma de Camilo Díaz Baliño, uno de los máximos representantes de la moderna ilustración gallega, además de padre de Isaac Díaz Pardo. El cartel incluye una vista de la Torre de Hércules con el mar embravecido, que encabeza la publicación del programa de las "grandes fiestas en La Coruña" de 1926.

Cartel de las fiestas de 1926, obra de Camilo Díaz Baliño Biblioteca de Estudios Locales de A Coruña

Algunas de las carrozas de la Batalla de Flores de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Hace cien años, los festejos de agosto se iniciaban con toque religioso. Se celebraba la Función del Voto en la iglesia de San Jorge para dar paso a corridas de toros, verbenas, desfiles de automóviles y coches, gigantes y cabezudos o concursos hípicos. En 1926 también se celebraba el precursor de la Batalla Naval, con una tirada de fuegos artificiales, acuáticos y aéreos, en la zona de la Dársena. Otros eventos reconocibles serían los partidos de fútbol. Antes de que el trofeo Teresa Herrera se convirtiese en el mayor espectáculo mundial del balompié, ya había choques en el programa de festejos. Hace cien años, de hecho, había derbi: el Celta ganaba 2-1 al Deportivo en un partido con un "abarrote formidable y una expectación más formidable todavía", explicaba El Ideal Gallego.

Imagen de las corridas de toros de 1926 en A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Otras cosas han desaparecido completamente. Por ejemplo, el tiro al Pichón, un campeonato que en 1926 se celebró en el campo del Real Club Deportivo los días 11 y 12 de agosto, organizado por la sociedad cinegética La Venatoria. Tampoco existe ya la "Fiesta de la Flor", en la que "señoras y señoritas colaboraron en un festival tan humanitario" para recaudar entonces 10.161,35 pesetas para obras de caridad.

También se celebró hace cien años la Batalla de Flores, con un recorrido de carruajes por los Cantones, plaza de Mina, calle Compostela o Sánchez Bregua. Estas carrozas, al modo de lo que ocurre en la actualidad con desfiles como la Cabalgata de Reyes, representaban alegorías como grandes jardines, sables y mandos, bicicletas o un tocador femenino.

Las más de dos semanas de fiestas en A Coruña se cerraron con satisfacción por el buen tiempo y la buena voluntad de los organizadores, aunque desde El Ideal Gallego se ponía el reto para siguientes años de conseguir unas celebraciones que aumentasen las estancias de los forasteros. "El verdadero programa de atracción no está en la profusión de cohetes y en la brillantez de las iluminaciones, hay algo más sugestivo, la comodidad de la estancia", escribía la crónica del diario del 18 de agosto de 1926.