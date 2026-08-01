La Marina de Italia llega a A Coruña en plena crisis migratoria 

El 'Etna' permanece atracado en A Coruña Germán Barreiros

Los paseantes y los pescadores que en la mañana de este sábado se encontraban en el entorno del castillo de San Antón y O Parrote, en A Coruña, pudieron contemplar la llegada de un buque que en su popa luce una bandera tricolor con los colores verde, blanco y rojo, con un escudo central. Se trata del 'Etna', un barco de aprovisionamiento de la Marina Militare Italiana.

Esta escala se produce en plena crisis migratoria en Ceuta y tras conocerse la decisión de Italia de suspender el espacio Schengen con España (en un primer momento afirmó que se produciría “el restablecimiento de los controles fronterizos marítimos y aéreos”, para después matizar que se realizarían controles a ciudadanos de terceros países).

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La llegada del 'Etna' a la dársena coruñesa ya había sido programada antes de los sucesos de Ceuta. De hecho, la propia Armada española había explicado que esta escala se enmarca “en el crucero de instrucción de los alumnos de segundo de la Escuela Naval Militar de Livorno”.

Se encuentran a bordo una tripulación de 172 militares y 132 alumnos de la Escuela Naval Militar. El regreso al puerto de Livorno, previsto para el 18 de septiembre, marcará el final del crucero de instrucción y la conclusión de esta travesía para los alumnos de segundo curso.

"Tras un intenso año académico, este despliegue ofrece a los futuros oficiales una oportunidad extraordinaria para poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos a bordo de un buque operativo. Supone una prueba decisiva para consolidar su formación profesional y familiarizarse plenamente con la vida en la mar, tras implicarse con el gobierno del buque, los sensores y las tareas tradicionales de marinería", indicó la Armada española.

Maniobra

Este buque de instrucción comenzó su travesía en Livorno el 18 de julio y ha incluido escalas en Marruecos, España, Francia, Irlanda, el Reino Unido y Portugal.

Este navío llegó a la ría de A Coruña sobre las 9.00 horas, donde fue recibido por dos remolcadores, el 'Sertosa Veintiocho' y el 'Ibaizal Nueve'. También estuvo acompañado por la lancha de los prácticos, la 'Coruña Pilots 9'.

Desde allí fue conducido al muelle del Centenario Oeste, donde quedó atracado con la ayuda de los amarradores. Durante la maniobra, muchos de los tripulantes se agolparon en popa para seguir de cerca el atraque.

La embarcación tiene una configuración polivalente, altamente versátil, para desempeñar diversas funciones: plataforma de mando y control, buque de aprovisionamiento y apoyo logístico.

Según el registro portuario, el 'Etna' tiene previsto permanecer en A Coruña hasta el próximo martes por la noche. En concreto, ha programado su salida para las 23.00 horas.

Crucero

El puerto coruñés también recibió este sábado a otro visitante especial, el 'Valiant Lady', de la compañía Virgin Voyages. Fue más madrugador que el 'Etna' y a primera hora ya estaba atracado en el muelle de Trasatlánticos.

El 'Valiant Lady', atracado en A Coruña Germán Barreiros

Con bandera de Bahamas y con 277,08 metros de eslora, este buque transporta a 2.770 pasajeros, según el registro de entradas y salidas de buques de la Autoridad Portuaria de A Coruña. Llegó procedente de Lisboa (Portugal) y su siguiente parada será Bilbao.