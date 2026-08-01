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A Coruña

Hace 25 años | The Waterboys, Carlos Núñez y Deluxe abren las fiestas de María Pita

Hace 75 años, en 1951, era la quema de la figura alegórica la que abría las celebraciones

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
01/08/2026 04:30
Concierto de The Waterboys en María Pita
Concierto de The Waterboys en las fiestas de María Pita
Archivo El Ideal Gallego
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Hace 25 años, en 2001, The Waterboys, Carlos Núñez y Deluxe ponían la música en el inicio de las grandes fiestas del verano, que llegaban acompañadas del anuncio de la ampliación de la pista de Alvedro. mientras que hace 75 años, en 1951, era la quema de la figura alegórica la que abría las celebraciones, y hace 100, en 1926 se inauguraban con la Función del Voto. Por otra parte, hace 50 años, en 1976, un niño desaparecía en la playa del Pedrido.

Hace 25 años | Waterboys, Carlos Núñez y Deluxe triunfan con su concierto en Riazor

El Gobierno aprueba la ampliación en 500 de la pista de Alvedro. El Ministerio de Fomento aprobó el Plan Director, el documento en el que se recogen las obras de reforma del aeropuerto. Destinará 6.000 millones a los trabajos, que incluyen la ampliación de la longitud de la pista en 500 metros, la del área de estacionamiento de los aviones y la instalación de un nuevo sistema de navegación. La modernización del aeródromo afianza su crecimiento, el mayor de las tres terminales aéreas gallegas. 

Además, alrededor de cinco mil personas acudieron a Riazor para disfrutar de la música del grupo británico Waterboys, al que se unió por sorpresa el gaiteiro gallego Carlos Núñez. Los coruñeses Deluxe fueron los teloneros de la banda escocesa.

Portada de El Ideal Gallego del 1 de agosto de 2001
Portada de El Ideal Gallego del 1 de agosto de 2001
Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Un niño de ocho años desaparece en la playa del Pedrido

A últimas horas de la noche se mantenía la confusión y existían versiones contradictorias sobre un suceso ocurrido en la playa del Pedrido, donde, sin que se haya podido confirmar definitivamente, desapareció un niño de ocho años. El muchacho, Manuel Sánchez Revilla, se encontraba en la playa en compañía de tres hermanas y una tía. Según parece, se metieron en el agua para recoger un balón y a la altura de uno de los pilares del Puente, donde hay un gran desnivel, fueron arrastrados por la fuerte corriente. Las hermanas, de 7, 9 y 11 años fueron rescatadas teniéndoles que ser aplicada la respiración artificial. 

Por otro lado, la “ciudad de los muchachos Agarimo”, en tierras de Arteijo abrirá sus puertas el próximo 1 de septiembre.

Portada de El Ideal Gallego del 1 de agosto de 1976
Portada de El Ideal Gallego del 1 de agosto de 1976
Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | La quema de la figura alegórica atrae al público a la plaza de María Pita

Dieron comienzo las fiestas de La Coruña con la quema de la figura alegórica, que al igual que en años anteriores atrajo a la plaza de María Pita una verdadera multitud. Pese a que momentos antes de iniciarse este primer número del programa cayó una insistente llovizna, la gente acudió con gran entusiasmo a presencial el prólogo de nuestros festejos de agosto. El Palacio Municipal lució una artística iluminación y después del disparo de bombas y quema de una traca se inició el retorno a los hogares, encontrándose las calles coruñesas pletóricas de animación. 

Las vecinas de la calle de Santa María número 6, Pilar González Rey y Luisa Vázquez Piñeiro, tuvieron que ser asistidas en la Casa de Socorro del Hospital de varias mordeduras producidas por un perro.

Portada de El Ideal Gallego del 1 de agosto de 1951
Portada de El Ideal Gallego del 1 de agosto de 1951
Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | La Función del Voto y los toros abren las festividades veraniegas

Empiezan los festejos de agosto, calificados vulgarmente con la expresiva y acertada denominación de fiestas de María Pita. Dada la indispensable nota religiosa con la tradicional Función del Voto que viene celebrándose con magnificencia insuperable en el suntuoso templo de San Jorge, todos los otros números del programa tienden a dar expresión muy ganada al laborioso vecindario coruñés a hacer grata la estancia en nuestra ciudad de los numerosos forasteros que en esta época la invaden y a mostrar el buen gusto y la urbanidad de la capital de Galicia. Tras la Función del Voto, se servirán comidas extraordinarias a los asilados en los centros benéficos municipales y a los presos. Por la tarde, a las cinco, primera corrida de abono, lidiándose seis magníficos toros.

Portada de El Ideal Gallego del 1 de agosto de 1926
Portada de El Ideal Gallego del 1 de agosto de 1926
Archivo El Ideal Gallego
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