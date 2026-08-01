El rescate en A Coruña de un perro que solo quería nadar

Un simpático incidente protagonizado por un perro sorprendió este sábado a los asistentes al pregón de la Feria del Libro en los jardines de Méndez Núñez.

Mientras la pregonera, la ilustradora coruñesa y Premio Nacional del Cómic Bea Lema, se dirigía al público, un perro se escapó momentáneamente de sus dueños y, sin pensárselo dos veces, se lanzó al interior de la fuente del monumento a Curros Enríquez. Lo que en un primer momento parecía un pequeño susto terminó provocando risas entre los asistentes.

Los dueños intentaron sacar al animal en varias ocasiones. Sin embargo, el perro parecía no tener ninguna intención de abandonar el agua. Relajado y disfrutando del chapuzón, ignoró todos los intentos de rescate y se aliviaba del calor.

La escena desvió durante unos minutos la atención del pregón, aunque al acto continuó con normalidad entere los comentarios divertidos y fotografías de los asistentes.

Finalmente, tras varios minutos de insistencia y con ayuda de sus dueños, el perro accedió a salir de la fuente. Una anécdota simpática en la inauguración de la Feria del Libro en los jarindes de Méndez Núñez.