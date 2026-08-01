El registro de demandantes de hogares de la Xunta creció en A Coruña un 60% en solo dos años

Belén Docampo entrega la llave de una vivienda de alquiler social Cedida

Mientras que las grandes promociones se desarrollan en la periferia como Xuxán, San Pedro de Visma o Monte Mero, dentro del casco urbano la administración también lleva a cabo iniciativas de promoción publica puntuales como los sorteos de viviendas de alquiler social entre las personas inscritas en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda. El número de personas inscritas en A Coruña no ha dejado de crecer en los últimos años, y el mes pasado era ya de 5.611. Es decir, un incremento del 60% en tan solo dos años.

El número de solicitantes no ha dejado de crecer en los últimos años, desde sus cifras más bajas, en 2015, cuando solo estaban inscritas algo menos de dos mil personas. A medida que la crisis habitacional se agudizaba, más y más residentes en Galicia buscaban una solución por la vía pública. Pero son pocos los escogidos. Por ejemplo, este viernes la delegada de la Xunta, Belén do Campo, entregó a una familia la llave de su vivienda de alquiler social en la plaza de la alcaldesa Berta Tapia, frente al Millennium.

Do Campo estaba acompañada por la directora territorial de la Consellería de Vivenda Begoña Freire, en el acto que tuvo lugar en los edificios de la Xunta en Nuevos Ministerios. El piso entregado es de promoción pública, en segunda adjudicación que quedó vacante, así que el IGVS (Instituto Galego de Vivenda e Solo) lo rehabilitó. Tiene una superficie útil de 70 metros cuadrados, con tres dormitorios y cuenta con garaje y trastero. La familia agraciada, compuesta por tres personas, deberá pagar 125 euros.

Programas de ayudas

Belén do Campo explicó que una de las prioridades del Gobierno autonómico “é facilitar o acceso á vivenda aos galegos”, mediante programas de ayudas para la adquisición de un inmueble, o en régimen de alquiler, gracias a los inmuebles del parque público de la Consellería de Vivenda. Actualmente, en el registro de la Xunta en A Coruña están inscritos 1.111 demandantes de compra y 2.956 de alquiler. El resto son de alquiler con opción a compra.

Entre las principales novedades figura la ampliación del límite máximo de ingresos para acceder a un piso, con un umbral máximo de hasta cuatro veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y de 4,5 en el caso de familias numerosas.

La inscripción en el Rexistro Único de Demandantes se puede realizar en cualquier momento tanto de forma presencial como a través de la web de la Xunta. Las listas de escogidos se determinan mediante un sorteo ante notario entre todas los inscritos.