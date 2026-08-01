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A Coruña

El espíritu de Berlanga posee a Lucía Veiga en un pregón con acento coruñés y femenino

La intérprete instó a las coruñesas a luchar por sus sueños y recordó a las grandes mujeres de la ciudad

Óscar Ulla
Óscar Ulla
01/08/2026 21:23
Lucía Veiga dando el pregón de María Pita
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Prometía Lucía Veiga en los días previos que en su pregón habría emoción, referencias históricas, literarias y algún detalle que otro sobre el espíritu de la ciudad. Y cumplió con todas ellas.

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Imbuida por el espíritu de Berlanga, se dirigió a los coruñeses presentes en la plaza de María Pita con mucho humor. “Vecinos y vecinas de A Coruña, como pregonera vuestra que soy, os debo un pregón, y ese pregón que os debo, os lo voy a pagar, que yo, como pregonera vuestra que soy, os debo un pregón, y os lo voy a dar porque os lo debo. Como pregonera que soy os digo que los trasatlánticos van a venir hasta arriba de cruceristas y que la señora alcaldesa ofreció un premio a quien mejor los reciba”, enunciaba ante las risas de los presentes.

Hubo guiños de todo tipo. A lo “complicado” de encontrar hueco en la playa en San Juan, a los precios de los abonos del Dépor e incluso a la zona tensionada.

Pero lo que predominó el discurso de la actriz coruñesa fue el espíritu de la propia ciudad. “Vós levades os oito apelidos coruñeses? Eu levo catro de Lugo e catro de Malpica”, contaba Veiga, antes de explicar que, para ella, “ser CTV non é unha cuestión de apelido, de orixe, é unha cuestión de alma, unha elección. Todo aquel que pasa a Ponte Pasaxe corre o risco de quedar prendido da cidade”, aseguraba la actriz, que detalló que ella elegiría un término por encima del de CTV (Coruñés de Toda la Vida), prefiriendo antes el concepto ‘CTA’: “Coruñés de Toda a Alma”.

Y no faltaron tampoco las referencias a aquellos que pretenden extender la Navidad durante más tiempo del necesario. “Manuel Rivas di que os escritores falan moitas veces da luz da Coruña e el cre que non vén só do ceo, vén da xente que a habita. E eu concordo con Manolo, e engado que na Coruña non precisamos prender as luces de Nadal en agosto. Onde hai Rey non manda Caballero”, apostilló echando de nuevo mano del humor, ese que aseguraba esta semana que ayuda a calmar los nervios. “Temos tanta luz propia, que podemos permitirnos vinte eclipses sen quedar a escuras”, apuntaba, en referencia a la histórica jornada que vivirá A Coruña el próximo día 12, como uno de los lugares privilegiados para ver el histórico eclipse de Sol.

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Veiga hizo también referencia a sus lugares coruñeses. Al parque de Santa Margarita en el que jugaba de niña, al primer Zara de la historia donde compró en alguna ocasión, a los viajes en lancha a Santa Cristina, las celebraciones de éxitos del Dépor en Cuatro Caminos o ver la nube del ‘Mar Egeo’ desde A Zapateira.

Pero fue el suyo también un discurso para fachendear de 15007 gritando al unísono con la plaza el código postal del barrio de Os Mallos y del resto de códigos que hacen ciudad, que hacen que “Coruña siga sendo Coruña”.

Y, en última instancia, se dirigió a ellas, llenando María Pita con su voz se dirigió a las “mulleres de A Coruña”, a las cigarreras, pescadoras, conductoras, empresarias, profesoras, abogadas, arquitectas, madres, abuelas, hijas... “Reclamade o voso sitio, chegade a onde queirades chegar, nunca esquezades ás mulleres que nos precederon e que tamén fixeron desta cidade o que é”, apuntó enumerando a coruñesas de pro como Juana de Vega, Inés de Ben, Sofía Casanova, Modesta Goicouría, María Casares, María Wonenburger, Emilia Pardo Bazán o la propia María Pita, todo ello antes de acabar gritando a los coruñeses: “Vivan os CTV! Vivan os CTA! Viva Coruña!”.

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