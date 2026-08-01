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A Coruña

El escenario del Castillo de San Antón del Noroeste será accesible y no exigirá invitación para asistir a los conciertos

El festival traslada el recinto a la explanada situada a los pies de la fortaleza para aumentar el aforo y facilitar el acceso a personas con movilidad reducida

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
01/08/2026 10:23
Festival Noroeste Estrella Galicia en A Coruña @ Andrea Gestal (4)
Fotografía de archivo de una edición anterior del Festival Noroeste Estrella Galicia
Patricia G. Fraga
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El XXXIX Festival Noroeste Estrella Galicia estrenará este año un nuevo formato para el escenario del Castillo de San Antón. Los conciertos previstos en este espacio no requerirán invitación previa y se celebrarán en la explanada situada a los pies de la fortaleza, una ubicación que permitirá ampliar el aforo y mejorar la accesibilidad.

El cambio facilitará la asistencia de personas con movilidad reducida, que podrán acceder con mayor comodidad a uno de los escenarios más singulares del festival.

La programación arrancará el miércoles 5 de agosto con la actuación de Anna Andreu y continuará el jueves 6 con el concierto de la portuguesa Ana Lua Caiano. Ambos recitales comenzarán a las 21.00 horas, coincidiendo con el atardecer en la bahía coruñesa.

Anna Andreu se ha convertido en una de las voces más destacadas de la canción en catalán gracias a una propuesta de corte intimista en la que conviven la poesía, el costumbrismo y una cuidada sencillez musical. Junto a la batería Marina Arrufat presentó en el 2025 Vigilia, un disco centrado en la noche, la espera y los instantes previos al sueño.

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Los artistas de A Coruña reinterpretan 40 años de historia del Festival Noroeste

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Al día siguiente será el turno de Ana Lua Caiano, una de las artistas emergentes de la escena portuguesa. Su música combina la tradición popular de su país con la electrónica mediante el uso de sintetizadores, percusión y grabaciones de campo, creando un sonido que enlaza el folclore con la experimentación contemporánea.

El Festival Noroeste Estrella Galicia, organizado por el Ayuntamiento de A Coruña con el patrocinio de Estrella Galicia y el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de Conciertos do Xacobeo, y de la Diputación de A Coruña, volverá a reunir este verano a decenas de artistas nacionales e internacionales en distintos escenarios repartidos por la ciudad.

Lengua de signos Noroeste

Los conciertos del Noroeste Estrella Galicia contarán con intérpretes de lengua de signos

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La programación incluye nombres como Echo & The Bunnymen, Bomba Estéreo, Dorian, Rusowsky, Fantastic Negrito, Yerai Cortés, Ángel Stanich, Bala, Sés, Sprints, Bongeziwe Mabandla, La Perra Blanco o Catuxa Salom, entre otros. Además, varios de los conciertos contarán con interpretación en lengua de signos dentro de la apuesta del festival por hacer la música en directo más accesible.

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