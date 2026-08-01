Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El dúo coruñés Escuchando Elefantes despide a Glen Hansard con un emotivo mensaje: "Se nos hizo corto, Glen"

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
01/08/2026 10:50
Silvia Rábade y Carlos Tajes, de Escuchando Elefantes, en la plaza de Lugo
Silvia Rábade y Carlos Tajes, de Escuchando Elefantes, en la plaza de Lugo
Patricia G. Fraga
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El dúo gallego Escuchando Elefantes ha querido rendir homenaje a Glen Hansard tras el fallecimiento del cantautor irlandés el pasado 29 de julio, a los 56 años, en un accidente de tráfico en Dublín.

Carlos Tajes y Sílvia Rábade compartieron en sus redes sociales un vídeo del músico acompañado de un mensaje cargado de emoción: "Se nos hizo corto, Glen, muy corto. Dejaste el mundo un lugar mejor porque formaste parte de él. Siempre serás parte de nosotros. Siempre serás recordado. Sigue siendo increíble allá afuera. Te quiero, siempre".

Hansard fue una de las figuras más influyentes de la música irlandesa de las últimas décadas. Fundador y líder de la banda The Frames, alcanzó reconocimiento internacional gracias a la película Once, que protagonizó junto a Markéta Irglová. Ambos recibieron el Óscar a la mejor canción original por Falling Slowly, un tema convertido ya en un clásico del cine y de la música contemporánea. Además de su carrera en solitario, el artista destacó por su compromiso social y por su cercanía con el público, convirtiéndose en un referente para varias generaciones de músicos. 

El mensaje refleja la estrecha relación artística y personal que Escuchando Elefantes mantuvo con Hansard, una de las figuras más influyentes del folk contemporáneo y referente para el dúo gallego desde sus inicios.

La publicación ha generado numerosas reacciones entre los seguidores de la banda, que han destacado la emoción del texto y el vínculo que une a los músicos con el artista irlandés ya que ambos compartieron escenario en varias ocasiones.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

PALMA, 29/07/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atiende a la prensa tras un despacho de trabajo como es habitual cada verano, con el rey Felipe VI, este miércoles en el Palacio de la Almudaina, en Palma.EFE/ Ballesteros

Sánchez pide a la UE una reunión de urgencia de ministros del Interior sobre Ceuta
EFE
El 'Etna' permanece atracado en A Coruña

La Marina de Italia llega a A Coruña en plena crisis migratoria
Iván Aguiar
Silvia Rábade y Carlos Tajes, de Escuchando Elefantes, en la plaza de Lugo

El dúo coruñés Escuchando Elefantes despide a Glen Hansard con un emotivo mensaje: "Se nos hizo corto, Glen"
Redacción
Festival Noroeste Estrella Galicia en A Coruña @ Andrea Gestal (4)

El escenario del Castillo de San Antón del Noroeste será accesible y no exigirá invitación para asistir a los conciertos
Redacción