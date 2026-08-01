El dúo coruñés Escuchando Elefantes despide a Glen Hansard con un emotivo mensaje: "Se nos hizo corto, Glen"

Silvia Rábade y Carlos Tajes, de Escuchando Elefantes, en la plaza de Lugo Patricia G. Fraga

El dúo gallego Escuchando Elefantes ha querido rendir homenaje a Glen Hansard tras el fallecimiento del cantautor irlandés el pasado 29 de julio, a los 56 años, en un accidente de tráfico en Dublín.

Carlos Tajes y Sílvia Rábade compartieron en sus redes sociales un vídeo del músico acompañado de un mensaje cargado de emoción: "Se nos hizo corto, Glen, muy corto. Dejaste el mundo un lugar mejor porque formaste parte de él. Siempre serás parte de nosotros. Siempre serás recordado. Sigue siendo increíble allá afuera. Te quiero, siempre".

Hansard fue una de las figuras más influyentes de la música irlandesa de las últimas décadas. Fundador y líder de la banda The Frames, alcanzó reconocimiento internacional gracias a la película Once, que protagonizó junto a Markéta Irglová. Ambos recibieron el Óscar a la mejor canción original por Falling Slowly, un tema convertido ya en un clásico del cine y de la música contemporánea. Además de su carrera en solitario, el artista destacó por su compromiso social y por su cercanía con el público, convirtiéndose en un referente para varias generaciones de músicos.

El mensaje refleja la estrecha relación artística y personal que Escuchando Elefantes mantuvo con Hansard, una de las figuras más influyentes del folk contemporáneo y referente para el dúo gallego desde sus inicios.

La publicación ha generado numerosas reacciones entre los seguidores de la banda, que han destacado la emoción del texto y el vínculo que une a los músicos con el artista irlandés ya que ambos compartieron escenario en varias ocasiones.