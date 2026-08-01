Pleno del Consorcio As Mariñas Cedida

El presidente del Consorcio As Mariñas, José Antonio Santiso, ha anunciado este sábado que solicitará una “reunión urgente” con la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, tras la reunión que promovió el pasado viernes sobre el área metropolitana sin contar con la mayoría de municipios de la entidad.

“Esta petición se produce tras constatarse el profundo malestar de varios alcaldes y alcaldesas al haber sido excluidos de manera incomprensible de dicho encuentro”, asegura la entidad.

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Santiso explica que respeta “plenamente la libertad” que tiene el Ayuntamiento de A Coruña para efectuar las reuniones que considere “oportunas” con quien considere oportuno, pero afirma que no resulta entendible plantear “la creación de un área metropolitana” dejando “a un lado” a los municipios con los que se viene sentando desde hace muchos años por este motivo y con los que además mantiene actualmente una relación de cooperación en varios servicios de envergadura.

El presidente del Consorcio apunta que impulsar un encuentro con los ayuntamientos del primer anillo sería lógico para tratar “temas específicos” como la depuradora de Bens o el transporte urbano de viajeros. “Pero el Ayuntamiento de A Coruña confirmó en su información oficial que el objetivo fue ir más allá y abordar la constitución del área, con la gobernabilidad, los servicios y las infraestructuras supramunicipales sobre la mesa, e incluso estableciendo la creación de un grupo de trabajo”, afirma.

Además, el Consorcio recuerda que tanto con la actual alcaldesa como con sus predecesores ha mantenido “una actitud intachable de colaboración”. “Los 8 alcaldes y alcaldesas han asistido regularmente a las reuniones convocadas desde el Ayuntamiento de A Coruña, se ha trabajado de manera conjunta, se han impulsado proyectos y se ha hecho todo lo posible en pos de buscar una cooperación real y efectiva entre la ciudad y su comarca”, señala.

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Ante la reunión celebrada el viernes, Santiso considera que actuar ahora “de esta manera unilateral y excluyente” parece acercarse más a dinamitar “las relaciones institucionales” que a seguir “tendiendo puentes".

Santiso se muestra dispuesto a reconducir la situación, pero subraya que “es condición imprescindible” que la ciudad cuente con “absolutamente todos los municipios del Consorcio”. “Un área metropolitana solo puede funcionar si nace desde el acuerdo y desde la equidad, sumando esfuerzos con una visión compartida por el bien común”, asevera.

La entidad también muestra su apoyo a Culleredo, que figurando entre los municipios invitados, consideró que una reunión para abordar el futuro del área no podía celebrarse dejando fuera a buena parte de los municipios metropolitanos.