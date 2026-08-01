Las cifras de Vegalsa-Eroski: crece su facturación y su plantilla

Sede de Vegalsa, ubicada en el polígono de A Grela, en A Coruña Carlota Blanco

Vegalsa es una empresa de distribución alimentaria con sede en A Coruña cuyo origen se remonta a 1956. Ya 70 años después, con la alianza con Eroski, es uno de los gigantes empresariales de la ciudad y del área metropolitana.

Los datos de la memoria anual correspondiente al ejercicio de 2025 son una muestra de ello. Registró una facturación de 1.736 millones de euros (aumentó un 5,5%) y abonó 37,4 millones en impuestos a las administraciones públicas. A esto hay que sumar que cuenta con 8.120 empleados (se incrementaron casi un 5%), a los que pagó 205 millones en salarios.

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El documento incluye otras cifras para hacerse una idea de la envergadura de la compañía. Dispone de 258.557 metros cuadrados de superficie comercial distribuida en 291 tiendas (92 Eroski Center, 79 Familia, 60 Eroski City, 25 Alixprox, 14 Cash Record, 8 Eroski, 6 Eroski gasolinera, 6 Eroski Rapid y un economato en la fábrica de Stellantis en Vigo). Esto supone que abrió cinco establecimientos durante el año pasado.

En cuanto a la distribución geográfica, la mayoría de los establecimientos están ubicados en Galicia, con 252 en total. Mientras que cuenta con 18 en Asturias y 21 en Castilla y León.

Historia

Vegalsa es una empresa de distribución alimentaria con sede en A Coruña cuyo origen se remonta a 1956, cuando su fundador, Ventura González Prieto, emprendió su primera compañía.

En 1998, la familia González formalizó una alianza paritaria con el grupo vasco Eroski, lo que dio origen a la denominación corporativa actual, integrada por las sociedades mercantiles Vego Supermercados y Mercash.

Este acuerdo fortaleció la presencia de la empresa en Galicia y permitió la expansión hacia otras comunidades autónomas como Asturias y Castilla y León. Con sede en el polígono de A Grela desde los años 80, es uno de los referentes en la distribución alimentaria en Galicia.

La memoria de 2025 recoge que Vegalsa aplica el “modelo de gestión” de Eroski, compaginando “responsabilidades y competencias propias con otras consensuadas con el grupo”. “A través de nuestros órganos de gobierno impulsamos los principios y las decisiones estratégicas en materia de sostenibilidad, alineadas con nuestro modelo de negocio”, afirma la compañía.