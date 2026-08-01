El cambio de enfoque de los analistas gallegos: “Queremos llegar a un público al que no se llegaba”

Inés Salcines posa en A Coruña ermán Barreiros

El Instituto Español de Analistas es una asociación profesional fundada en 1965 que reúne a profesionales del análisis, la inversión, la gestión de activos y la dirección financiera en España. Cuenta con una delegación en Galicia que está presidida por Inés Salcines (A Coruña, 1993) y que busca “un cambio de enfoque” para llegar a más público.

La actual junta directiva, que tomó posesión del cargo el año pasado, quiere llegar más al ámbito de las finanzas corporativas, ya que anteriormente el foco estuvo puesto en el mundo académico. “Hay un cambio de enfoque. Queremos llegar a un público al que antes no se llegaba en el instituto. Intentamos que la delegación de Galicia llegue a lo que viene siendo el sector financiero corporativo de las empresas”, explica la presidenta.

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Salcines relata que esta organización puede aportar valor a esos “perfiles financieros” que están “en una organización” y que, a lo mejor, en un período medio de tiempo, pueden estar regulados “bajo las normas del mercado financiero”. Hace referencia a empresas que quieren salir “a Bolsa” o que quieren que inversores entren en la compañía.

“Queremos llegar, sobre todo, a esos perfiles que trabajan en el área de finanzas corporativas dentro de organizaciones, muchas de ellas multinacionales; e incluso a ese ecosistema que está alrededor de ese perfil, que pueden ser consultorías financieras, bancas de inversión… Llegar a todo ese ecosistema que está alrededor del mundo de las finanzas corporativas en Galicia”, asegura

Como parte de este cambio de rumbo, la delegación gallega ha realizado nuevas iniciativas para ganar visibilidad, como organizar charlas del sector y participar en O Encontro de A Toxa. Ahora, para seguir en esta línea y con la meta de generar una comunidad, traerá los Premios Brújula del Año.

Inés Salcines posa en A Coruña Germán Barreiros

“Lo hemos planteado con el objetivo de poner en valor a empresas que han sido pioneras en salir a los mercados financieros o empresas que financieramente han realizado un gran trabajo en los últimos años. O incluso también queremos premiar proyectos vinculados a las finanzas que a lo mejor no tienen el protagonismo que suele tener una gran corporación que sale mucho más en medios, pero que también están haciendo un buen trabajo”, indica Inés Salcines.

El Instituto Español de Analistas tiene como misión proveer, facilitar y agregar servicios de apoyo a los analistas financieros, promocionar la función del analista financiero en la Sociedad y defender su contribución al interés general y certificar la cualificación profesional de aquellos que hayan seguido y superado programas de formación de interés para los analistas financieros.

Cultura

¿Cuál es la tarea de un analista financiero? “Yo creo que ahora mismo el Instituto se quiere quitar la etiqueta financiero y mantener solo la de analista. Porque lo que busca realmente es hacer un análisis de la evolución de las compañías y también de la evolución macroeconómica. Ver hacia dónde tiende el mundo, ver hacia dónde tienden las nuevas tendencias y, en base a eso, ver cómo las compañías deben de ubicarse o conocer a lo mejor posiciones estratégicas que debemos de tomar a nivel de país, a nivel de organizaciones e instituciones”, señala Inés Salcines.

Sobre si hay muchos profesionales del ramo en Galicia, indica que no y que, en su lugar, abundan “personas que trabajan con analistas”, que son “estos perfiles” que trabajan en empresas que muchas veces plantean “la compra de otra organización u otra empresa”, fusionarse “con otras empresas” o incluso buscar “financiaciones que no son tan habituales”. ¿A qué se debe? Apunta a una “cultura muy conservadora” que contrasta con los perfiles de los analistas financieros, que tienen “una visión mucho más arriesgada o no tan conservadora” como es “la cultura gallega e incluso la cultura española”.

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“Esa gente tiene esa inquietud de invertir y plantear opciones de inversión que no son las habituales de invertir en inmuebles. Suelen irse a Zúrich, a Londres o a otras zonas de Europa donde están un poco más alineados con esa cultura”, señala.

Inés Salcines fue nombrada el año pasado presidenta del Instituto Español de Analistas para la delegación de Galicia, en sustitución de Loreto Fernández. Se muestra muy satisfecha por estos primeros meses de trabajo. “Estamos muy contentos porque las acciones que hemos realizado han tenido bastante impacto. La gente viene a las distintas acciones que vamos realizando, quedan contentos, y yo creo que estamos consiguiendo en este último año lo que resumiría como una consolidación de la nueva directiva”, afirma.