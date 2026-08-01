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A Coruña

Bea Lema inaugura a Feira do Libro da Coruña cunha oda ás ligazóns do textil e da palabra

Óscar Ulla
Óscar Ulla
01/08/2026 14:28
Feria del Libro
Momentos previos al pregón de la Feria del Libro
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A ilustradora galega Bea Lema gañou o Premio Nacional de Cómic coa súa obra 'O corpo de Cristo', unha peza 'debuxada' a base de 'puntadas', na que xa se vían os nexos entre o conto, a palabra e o textil. Este sábado, a creadora herculina foi a encargada de dar o pregón da Feira do Libro, e fíxoo volvendo sobre esas ligazóns entre dous mundos que non parecen tan próximos como o son na realidade.

"Miña nai era modista e mentres ela cosía eu lía", contaba Lema. "Nunca quixo ensinarme, dicía que era un traballo moi escravo e mal pago", lembraba a autora, rememorando as verbas da súa nai cando a convidaba a seguir o camiño da palabra: "Dicía que os libros eran os que me garantirían un mellor porvir e o camiño para chegar onde ela non puido".

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Mais texto e textil, explicaba Lema ao público dos xardíns de Méndez Núñez, comparte raíz etimolóxica latina: "Texere". Deste xeito, a ilustradora estableceu un camiño de conexións entre o mundo da palabra e o da costura. "A metáfora do tecido é constante na creación verbal", afirmaba lembrando que "bordamos discursos", "hilvanamos ideas", "fiamos palabras" ou "urdimos plans".

Pero a conexión non queda aí. Lema apuntaba conexións como as coplas que cantaban facendo analoxías similares ou as tradicións que combinaban ambos mundos. 

Puxo así o exemplo "dos panos portugueses dos namorados". unha declaración de amor ao noivos e pretendentes. "Cando unha moza alcanzaba a idade de casar, empezaba a bordar un pano que despois regalaba á persoa desexada. O bordado era de motivos florais, símbolos e mensaxes en verso, onde cada motivo tiña un simbolismo. O cortexo dependía de se a persoa usaba o pano en público, se aceptaba, poñíao sobre o abrigo os domingos, arredor do pescozo ou no sombreiro. Convertíndose nun código amoroso adorable", relataba Lema.

A relación sigue incluso en tempos de guerra. Viaxou a coruñesa até a Primeira Guerra Mundial, cando se aproveitaban os calcetíns, pasamontañas ou gorros que as mulleres tecían para os seus namorados e maridos para enviar mensaxes sen que o inimigo fose consciente. "Estas prendas de punto víanse como un acto de amor, pero tamén foron unha vía de comunicación á que recorreron os espías, usando o código morse como linguaxe. Deste xeito podían pasar mensaxes secretas a través do punto sen que o inimigo sospeitase, transformando o feito de tecer nun acto subversivo". 

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Ante a atenta mirada de ducias de persoas, así como autoridades como o conselleiro de Cultura, José López; o edil do ramo, Gonzalo Castro; e a deputada provincial Natividade González, Lema proseguiu dando máis exemplos, até finalizar cunhas verbas da finada Carmen Martín Gaite: "Poñerse a contar é como empezar a coser, é ir unha puntada tras outra, sexan vainicas ou recordos".

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