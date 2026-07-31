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Acorde Secreto en concierto
A Coruña

Un concierto ‘secreto’ como aperitivo de las Fiestas de María Pita delante de Zara

El Acorde Secreto reunió a decenas de personas en la calle Compostela

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
31/07/2026 21:39

Un concierto de El Acorde Secreto deleitó a los viandantes que la tarde de este viernes pasaban frente al Zara de la calle Compostela, en A Coruña. La presentación del coro es la antesala perfecta para las Fiestas de María Pita que comienzan este sábado 1 de agosto y ya se sienten en toda la ciudad.  

El grupo coral, que actuó el pasado mes de diciembre en María Pita, luego del discurso navideño de la alcaldesa Inés Rey, fue fundado en 2014 por el músico Daniel G. Artés,  y cuenta entre sus méritos, el haber sonado en la Estación Espacial Internacional. 

El venidero sábado 8 de agosto se presentarán en el Certamen de Habaneras, que forma parte de la programación de las fiestas, a las 19.55 horas, en la plaza de María Pita. 

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