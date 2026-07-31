Solo el 1% de las viviendas de A Coruña tienen aire acondicionado

Aparatos de aire acondicionado en la pared de un edificio Cedida

Cuando sube el mercurio, y las noches se vuelven tórridas, el calor del hogar pasa de convertirse en algo agradable en una molestia. Para combatirlo se creó el aire acondicionado, pero el caso es que solo el 1% de los hogares de A Coruña que están en el mercado cuentan con aire acondicionado.

Son datos del portal Idealista, que señala que la ciudad herculina es la capital de provincia gallega con menos hogares provistos de este aparato climatizador. En efecto: Lugo tiene un 2%, Pontevedra un 3% y Ourense, que a menudo roza los 40 grados en verano, llega al 4%.

Pese al cambio climático, los coruñeses siguen confiando en la brisa del Atlántico para refrescar sus hogares y suavizar los rigores del verano. En el sur no son tan afortunados: en Sevilla el 74% de las viviendas que están en el mercado cuentan con aire acondicionado, y en Córdoba lo hace el 72%. Les siguen Palma con el 68%, València con el 67%, Madrid con el 66% y Jaén con el 65%.

El grupo de ciudades en las que más del 60% del parque está climatizado se completa con Barcelona y Málaga (61%), mientras que Murcia (59%), Alicante (58%) Ciudad Real y Toledo (55% en ambos casos) también presentan tasas elevadas