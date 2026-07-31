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Algunas de las portadas recreadas en la exposición 'Re Versións'
A Coruña

Los artistas de A Coruña reinterpretan 40 años de historia del Festival Noroeste

La Casa Casares Quiroga reúne una treintena de portadas de discos de artistas que visitaron el evento en estas cuatro décadas

Óscar Ulla
Óscar Ulla
31/07/2026 12:48

Una forma diferente de acercarse a la música y a la historia del Festival Noroeste. Así resume Nonito Pereira Rey la exposición que acoge la Casa Museo Casares Quiroga, 'Re Versións', que reúne la visión de una treintena de artistas de otras tantas portadas de discos de artistas y bandas que pasaron por el Festival Noroeste, cuya primera edición se celebró hace 40 años.

Así, artistas como Julia Ares, Manuel Suárez, Vanessa Lodeiro, Óscar Cabana, Elena Corredoira, Álvaro Dorda, Maica Gómez o Isabel Pintado reinterpretan las carátulas de trabajos discográficos icónicos de Suede, Los Suaves, Lori Meyers, Carlos Ares, Los Suaves, The Cure, The Pretenders, Loquillo o The Jesus and Mary Chain, entre muchos otros. Todo ello, comisariado por Roberto Díaz.

Se rinde así homenaje a la historia de un festival que, como recordaba el edil de Cultura, Gonzalo Castro, nació "de abaixo para arriba", de la mano de Nonito Pereira Revuelta, quien sin pretenderlo inicialmente le acabó otorgando sus propias siglas al festival cuando lo acabó denominando Noroeste Pop Rock (NPR).  

Los Suaves, durante su concierto en el Noroeste Pop Rock de 2011

El espíritu del Noroeste Pop Rock sigue vivo

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La exposición, que como aseguraba el concejal vuelve a demostrar que A Coruña podría ser "a Glasgow do Estado español" se podrá visitar hasta el 8 de agosto en la Casa Museo Casares Quiroga, justo el mismo día en que acaba la música en la playa de Riazor con conciertos como los de Echo & The Bunnymen o Bomba Estéreo.

Presentación del cartel completo del Festival Noroeste Estrella Galicia

Estos son los horarios de todos los conciertos del Festival Noroeste Estrella Galicia de A Coruña

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