Obreros trabajando en el edificio prefabricado en Xuxán Patricia G. Fraga

Un solo contrato público permitirá la construcción de 250 viviendas en Xuxán mediante el nuevo método industrializado, que permite acortar plazos. Los nuevos bloques levantarán en la parcela Z-44. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, junto con el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, presidió hoy la reunión do consello de administración de Vipugal (Sociedad de Vivienda Pública) en la que se aprobó esta medida. .

La adjudicataria, Constructora san José S.A, deberá emplear técnicas industrializadas. Consiste construir las planchas de metal a nivel industrial y montarlas requiere la mitad de tiempo que levantar un muro corriente. El contrato se licitó por 51.581.729,67 euros pero se adjudicó por 47.960.692,25 euros.

Originalmente, en esa parcela se iban a construir oficinas, pero el cambio en el Plan general de Ordenación Municipal (PGOM) ha permitido transformar su uso en viviendas, mucho más demandas. La Xunta recuerda que ya son más de mil (1.061) las viviendas de promoción pública que están construyendo en A Coruña.