La Feria del Libro de A Coruña ultima sus preparativos con casetas junto al palco de la música

Comienza la cuenta atrás para la apertura este sábado de la Feria del Libro de A Coruña. Los libreros se encuentran este viernes terminando de descargar en las casetas, que ocuparán parte del paseo de los jardines de Méndez Núñez, así como su interior, ya que un puñado de ellas, así como las carpas para actividades, se sitúan junto al palco de la música.

Aunque este año la Feria regresa a su lugar original, en el paseo de Méndez Núñez, también ocupará parte del palmeral, al igual que hizo el año pasado de forma excepcional debido a las obras de Los Cantones.

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La Feria del Libro abrirá sus puertas este sábado, con firmas ya desde por la mañana, como la de Erica Esmorís en la caseta de Nobel (11.30), Francisco Narla en Couceiro (12.00) o Rodrigo Carretero en Lume (12.00), entre otras.

Pero será a las 12.30, en el palco de la música, cuando se inaugure oficialmente la feria con el pregón que dará la ilustradora coruñesa y Premio Nacional del Cómic Bea Lema.

Por la tarde continuarán las firmas, como las de El Barroquista, Lucía Cobo o Paula Merlán, así como las actividades en las carpas, como el taller de Pokemon (17.00), la ruta literaria que guiará Rodrigo Costoya (19.00, la presentación de 'La cámara de las maravillas' de María Oruña (19.15) o la mesa redonda 'Alianza Atlántica?' con Pedro Feijoo, Luis García Rey y Rober Cagiao.

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Las casetas mantendrán su actividad hasta el día 10, cuando los jardines se tomarán un descanso antes del desembarco, el día 14, de la Feria del Libro Antiguo.