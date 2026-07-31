Reunión de alcaldes del área metropolitana Quintana

La alcaldesa, Inés Rey, celebró esta mañana una reunión con motivo de avanzar en la prestación conjunta del área metropolitana. Sin embargo, a la mesa en la que se sentaba la regidora junto con el concejal de Planificación Estratégica, José Manuel Lage, solo se unió el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, y el de Arteixo, Carlos Calvelo. Ni rastro de los otros municipios del área (Culleredo, Cambre, Sada, Betanzos, Bergondo, Abegondo, Carral), muchos de los cuales no fueron ni invitados, lo que ha provocado malestar

Al ser cuestionada al respecto, Rey respondió: "Creo que la valoración que hago es positiva. Ha sido positiva. en todo caso, el que no quiera sumarse para mejorar la vida de los ciudadanos, tendrá que explicarlo él o ella". Es notable que ninguno de los alcaldes socialistas del área acudiera al evento.

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Sin embargo, la alcaldesa aseguró que la reunión le dejó "buenas sensaciones" porque se ha acordado entre los tres municipios una hoja de ruta para la gobernanza de toda el área metropolitana. "Como mínimo nos reuniremos una vez cada trimestre", explicó.

No se trata de crear otra estructura administrativa como Consorcio As Mariñas (que gestiona la recogida de basura en el área), advirtió, sino de “adaptar políticas públicas a la realidad de los ciudadanos, que es una realidad metropolitana. Par el servicio de taxi, transporte público, gestión de fondos comunes, agua, etc.

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Se han emplazado para septiembre u octubre para redactar los documentos donde se recogerán las demandas de cada municipio. "Cuando se quieran sumar el resto de ayuntamientos que hoy no han podido asistir, estaremos encantados de que lo hagan”. No está claro a cuántos municipios invitó la alcaldesa pero ha trascendido que hubo una reunión previa a la que acudieron los alcaldes presentes hoy.

Malestar entre los excluidos

El Consorcio As Mariñas celebró al mediodía una reunión de unas de sus comisiones, con la participación de los diferentes municipios y en ella se habló sobre la reunión de A Coruña "a la que no fueron invitados ni Abegondo, ni Bergondo, ni Betanzos, ni Carral, ni Sada", señalan en un comunicado.

Los alcaldes de estos municipios "manifiestan su sorpresa" por esta "exclusión" de un trabajo por la constitución de un área en el que siempre han participado. Consideran que no se trata de la forma más oportuna de proceder por parte de A Coruña, "teniendo en cuenta que está sobre la mesa el servicio prestado desde Nostián para el tratamiento de residuos de la comarca y teniendo en cuenta la cooperación y lealtad que siempre ha existido desde el Consorcio As Mariñas".

En efecto, la planta de reciclaje de Nostián recibe la mitad de los desperdicios que procesa del área metropolitana, y el Ayuntamiento ya se ha visto obligado a hacer un precio especial a As Mariñas para no perder un cliente tan importante. En todo caso, los alcaldes instan a María Pita a clarificar cuanto antes si efectivamente opta por un área sin estos cinco municipios.

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El caso de de Culleredo

El germen de esta coordinación conjunta que plantea Rey sería el área de prestación conjunta de taxis. “Creo que coincidimos en que hay que ir poco a poco diseñando esa área de prestación conjunta para optimizar el área metropolitana en esa primera fase. Y después sin ningún problema para ampliarlo, pero en principio solo a cinturón metropolitano ligado a la ciudad", explicó la regidora.

De ser así, llama la atención la ausencia del alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, en cuyo municipio se encuentra el aeropuerto de Alvedro, una de las principales razones por las que se ha impulsado este área conjunta de prestación de servicios de taxis. Y más teniendo en cuenta que es socialista y que sí fue invitado a la reunión.

Rioboo ha sido el único alcalde del área que se ha posicionado de forma personal, más allá del Consorcio As Mariñas. Afirma que no asistió a la reunión de hoy (a la que sí fue invitado) tanto por incompatibilidad de agenda como porque no entiende un encuentro sobre el área metropolitana excluyendo de entrada a ayuntamientos del Consorcio As Mariñas (que engloba a todos excepto Arteixo).

Defiende que “un área metropolitana no puede construirse desde una convocatoria limitada, dejando fuera a municipios que forman parte de la realidad social, económica y territorial de nuestra comarca."

"Desde Culleredo defendemos rotundamente el área metropolitana y respetamos la reunión de hoy, pero hay que hacerla más amplia, más representativa y siempre basada en el diálogo y la cooperación”, afirma Rioboo. El alcalde pide que se dejen atrás los posibles protagonismos por el liderazgo.

De hecho, el alcalde de Culleredo lamentó la reciente dimisión de la concejala de Movilidad, Noemí Díaz, como la pérdida de una persona que sí estaba tratando de avanzar en este tema a nivel metropolitano.