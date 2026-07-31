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A Coruña

Hace 25 años | Las Casas Regionales vuelven a conquistar los jardines de Méndez Núñez 

Hace 50 años, en 1976, la actriz protagonista de la obra teatral “Heidi” visita La Coruña

Belén Cebey
Belén Cebey
31/07/2026 04:01
Pulpo en las Casas Regionales de las fiestas de A Coruña
Pulpo en las Casas Regionales de las fiestas de A Coruña
Archivo El Ideal Gallego
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Hace 25 años, en 2001, el certamen de Casas Regionales mostraba en los jardines de Méndez Núñez lo mejor de la artesanía y la gastronomía de las diferentes comunidades autónomas. Hace 50 años, en 1976, la actriz protagonista de la obra teatral “Heidi” visita La Coruña; hace 75 años, en 1951, Emilio Quesada se proclamaba campeón de Galicia de tenis por tercera vez y hace 100 años, en 1926 un hombre hiere de gravedad a su novia en Sada al intentar abusar de ella.

Hace 25 años | Las casas regionales se adueñan de los jardines de Méndez Núñez

Para Juliette y Roman “esa cosa verde sobre pan” es más rara que los sesos de mono, pero no son los únicos que se extrañan ante algo que parece muy cercano. El cabrales es sólo una de las muchas delicias que sorprenderán a los que pasen por el Certamen de Casas Regionales, emplazado en los jardines de Méndez Núñez. Esta reunión de culturas, que ya cumple su quinta edición, está dispuesta a demostrar que España rebosa exotismo. León, Aragón, Andalucía, Asturias y Castilla - La Mancha desprenden olores de infarto, y cuelgan de sus puestos carteles con nombres tan sugerentes como “carcamusa” o “pipirrana”. El concejal de Relaciones Institucionales, Carlos González Garcés, se mojó en esta iniciativa y brindó por ella con sidra.

Portada El Ideal Gallego 31 de julio de 2001
Portada El Ideal Gallego 31 de julio de 2001
Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | La actriz protagonista de la obra teatral “Heidi” llega a La Coruña

La pequeña actriz protagonista de la obra teatral “Heidi”, que presenta en el Palacio de los Deportes, y cuyo extraordinario parecido con la auténtica Heidi, es realmente único, llega hoy a la ciudad. Todos los niños coruñeses deben acudir a ver a su heroína favorita y para ello se han fijado unos precios verdaderamente populares. Niños: sillas, 25 pesetas; gradas, 10 pesetas. 

Por otro lado, la Asamblea de la Cruz Roja, celebra anualmente la recaudación denominada “Fiesta de la Banderita”, que permite a dicha organización prestar servicios durante todo el año. Por este motivo, don José María Fuentes Dafonte, secretario de Seguridad Provincial de la Cruz Roja en La Coruña respondió a una serie de preguntas.

Portada de El Ideal Gallego del 31 de julio de 1976
Portada de El Ideal Gallego del 31 de julio de 1976
Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Emilio Quesada consigue el título de campeón de Galicia de tenis

En la tarde de este martes, en la pista central del Club de Campo, se disputó la final del campeonato de Galicia de tenis, para la que se habían clasificado los jugadores Emilio Quesada, de La Coruña y Álvaro Dotras, de Vigo. El partido resultó emocionantísimo si bien la superioridad del tenista herculino se puso de manifiesto a lo largo de todo el encuentro,. Emilio Quesada, que desde hacía dos temporadas poseía el título de campeón gallego, logró revalidad este título, con todos los merecimientos, en una final que no sólo tuvo que luchar contra su adversario, pues si bien el público se comportó con toda corrección, ni un solo momento dejó de animar al representante vigués, o que alentaba a Dotras.

Portada de El Ideal Gallego del 31 de julio de 1951
Portada de El Ideal Gallego del 31 de julio de 1951
Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Un hombre hiere de gravedad a su novia al intentar abusar de ella

Aurora López Seco, de 27 años, vecina de Soñeiro y Manuel Muñoz, de 30, domiciliado en San Martín de Meirás, sostenían relaciones amorosas tan formales que ya se habían leído las amonestaciones y en breve iban a contraer matrimonio. Ayer tarde vinieron ambos en el tranvía de Sada a La Coruña para hacer algunas compras para la boda. Aquí el Manuel hizo a su novia algunas proposiciones que ella rechazó, no dando al incidente importancia. Al oscurecer, y en el tranvía de Sada, marcharon de La Coruña en dirección a Soñeiro, apeándose en El Carballo. Desde allí en vez de ir por la carretera al citado lugar, fueron por el sendero de un atajo y el lascivo novio insistió en sus pretensiones tratando de abusar de Aurora amenazándola con un cuchillo e hiriéndola en el cuello.

Portada El Ideal Gallego 31 de julio de 2001
Portada El Ideal Gallego 31 de julio de 2001
Archivo El Ideal Gallego
Fiestas Santa Cristina en El Ideal Gallego del 30 de julio de 2001

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