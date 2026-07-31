Estas son las fiestas del fin de semana en A Coruña y su área

A Coruña estrena sus fiestas de María Pita 2026, pero la actividad no para en toda la comarca herculina.

Fiestas de María Pita

Las fiestas de María Pita se abren el 1 de agosto con la feria del libro y Mostrart en Méndez Núñez. A las 21.00 Lucía Veiga dará el pregón y a las 22.00 será el concierto de Luz Casal.

El domingo seguirán la feria del libro y Mostrarte y en las Noites de María Pita actuará Mercedes Peón a las 22.00.

Fiestas de María Pita, programa completo día a día Más información

Fiestas del Carmen en Lorbé

La localidad oleirense de Lorbé abre este jueves, día 30, cuatro días de festejos en honor a la Virgen del Carmen y lo hará alimentando estómago y espíritu, con la VIII Festa da Navalla e da Sidra y la actuación de la orquesta Los Satélites.

Las celebraciones gastronómicas serán una constante y al día siguiente (viernes 31) tendrá lugar la V Festa da Cigala e da Cerveza, seguida de la actuación de la orquesta Fania Blanco Show.

Ya el sábado 1 de agosto, desde las 17.30 horas, se sacará a la Virgen del Carmen hasta el puerto, donde se subirá en una embarcación para la habitual procesión marítima. El grupo de gaitas A Marola ambientará la liturgia, mientras que a las 19.00 horas está prevista la Festa do Polbo y a las 22.30 horas la verbena con la orquesta Marbella.

Las fiestas de Lorbé rematan el domingo, día 2, con procesión a las 13.00 horas y sesión vermú posterior con callos y el grupo Tania Veiras, que repetirá por la noche tras la XXXIV Festa do Mexillón.

Desde la comisión apuntan que habrá música en el bochinche todos los días desde las 18.00 horas y que el parking es gratuito.

Cartel de la fiesta del Carmen en Lorbé Cedida

Fiestas de San Salvador de Limiñón

Las fiestas en Limiñón (Abegondo) se iniciarán el viernes 31 con la fiesta de la cerveza en el Bar Camionero.

El sábado, 1 de agosto, habrá alboradas con un grupo de gaiteiros, y misa solemne a las 13.30. La sesión vermú la amenizará Alma Latina, que volverá por la noche a la verbena, acompañado de la actuación del grupo de baile Salsanova Show a las 22.30.

El domingo 2 se celebrará la misa solemne a las 13.30, mientras que la sesión vermú de fin de fiesta -en la que se sortearán 200 euros- estará a cargo del Dúo Maracuya.

Fiestas de Limiñón

Feira Modernista de Sada

La fiesta dará comienzo el viernes 31 de julio con la apertura del Mercado Modernista a las 17.00 horas. Por la tarde habrá propuestas familiares como Henriko, o Feiticeiro (18.00) y Tachán de Inventi Teatro (20.00) en los jardines de La Terraza.

Alberto Fuentes Valcárcel impartirá la conferencia "Centro Gallego de La Habana" a las 19.00 horas en la Casa da Cultura y a las 22.00 Mery Lafuente cerrará el día con su actuación.

El sábado 1 de agosto abrirá el mercado de 12.00 a 23.00 horas y Alberto Fuentes Valcárcel hará una visita guiada a las 12:00 horas. También se podrá disfrutar del show Don Gelati de Dani García o presenciar la exhibición de la escuela de baile Carmen López a las 13.00 horas. Entre las 15.30 y las 21.00 horas se celebrará una exhibición de pintura rápida en el entorno de La Terraza. Por la tarde habrá una ruta arquitectónica a las 18.00 por Fontán y también el espectáculo familiar Flash, además del bautismo aéreo en globo aerostático en la playa de As Delicias a las 19.00. Por la noche actuarán Pizarracleta (19.30) y Manu Gómez New Orleans Band (21.00), además de Hot Chocolates a las 23.00. A las 22.30 se celebrará una proyección de diapositivas y audiovisuales antiguos.

El domingo 2 de agosto reabrirá el mercado y se llevarán a cabo los paseos turísticos en autobús de época, con salidas periódicas desde la marquesina modernista por la mañana (de 12.00 a 14.00) y por la tarde (de 17.00 a 20.00). También actuarán Ghop de Teatro o Cubo (12.00) y la escuela Sadanza (13.00), y habrá un picnic popular libre en los jardines a las 14.00 horas. A partir de las 18.00 horas actuará el Mago Teto, habrá talleres de rotulación y acuarela floral con Eva Riveiros (19.00 a 21.00), tocará la St. James Dixie Band y habrá un taller de baile junto a una sesión DJ a cargo de Swing On School junto al río Maior. Además, a las 19.30 horas se representará la obra Melocotón en Chicago por Teatro Artesán en el auditorio de la Casa da Cultura, con acceso libre hasta completar aforo. A las 21.00 horas se cerrará con el concierto Billie Holiday's SongBook by Marian Ledesma en el escenario principal detrás de La Terraza.

Feira Modernista de Sada

Fiestas de San Fiz de Vixoi (Bergondo)

La fiesta empieza con el atardecer del viernes 31 y una gran churrascada amenizada por la verbena de Capitol y el grupo Origen.

El sábado 1 habrá dianas y alboradas con Os Sobraos y la misa solemne será a las 13.30 seguida de sesión vermú con el grupo Lume. De 19.00 a 20.00 habrá fiesta infantil y, a continuación, la fiesta del langostino. La verbena empezará a las 22.00 con el grupo Lume y Xilo e Carlos con Melchor.

El domingo 2 se hará la misa solemne a la una del mediodía y, a continuación, la reunión de coches clásicos. Desde las 12.30 habrá degustación de callos y a partir de las 14.00, fin de fiesta con el Dúo Karamba.

San Fiz de Vixoi

Romaría dos Remedios de Armentón

La parroquia arteixana empieza sus fiestas el viernes 31 con la sesión vermú y de tarde o dj Turu a las 14.00 horas. A las 20.30 habrás churrascada y a las 22.30, verbena con Aixa Romay.

El sábado 1 las misas serán a las 10, 11 y 12, y la solemne, a las 13.00 con la actuación de A.C. Triskell. Desde las 14.30 habrá sesión vermú "non stop" y a las 19.00, misa de tarde.

Romaría dos Remedios de Armentón

Fiestas de San Salvador de Viós

El programa de actos contempla el día 1 misa solemne a las 13.00 horas y posterior sesión vermú con el dúo Crazy. La verbena correrá a cargo de los grupos Ritmo e Impacto. La jornada se cerrará con una sesión del Dj. Drew Corme.

El domingo, día 2, misa solemne a la misma hora. La sesión vermú la amenizará el dúo D’Vicio que, asimismo, se encargará de la verbena que dará comienzo a las 19.00. En ese preciso instante dará comienzo la primera Festa da Cervexa. Habrá juegos populares también para los más pequeños de la casa.

El Día D, sin embargo, será el lunes, 3. Misa solemne a las 13.00 y sesión vermú con el dúo Primera Fila. A las 20.00 horas se podrá comenzar a degustar el tradicional churrasco, asado por los vecinos, que dará paso a la gran verbena protagonizada por New York y Unión y Fuerza.

Fiestas de Vios

Fiesta de San Salvador en Cecebre

El sábado, 1 de agosto, empezarán las fiestas a las 13.30 con sesión vermú a cargo del Dúo D'Vicio, que volverá a las 22.00 a la verbena. A las 18.00 se celebrará en el campo de fútbol de A Braña el partido entre el Cecebre y O Mundo.

El domingo 2 comenzará con dianas y alboradas desde las 09.00 horas. A las 12.30 habrá misa solemne y procesión y e las 13.30, sesión vermú con la orquesta Acordes, que regresará en la verbena de las 22.00. A las 18.00 los niños serán los protagonistas con juegos infantiles, toro mecánico y fiesta de la espuma.

A las 20.00 del lunes habrá arroz mariscado, antes de que a las 21.00 empiece la segunda edición del Fendetestas Rock 80's con Los Limones, Los Claretes y La Banda de Ayer.

El martes 4 terminan las fiestas con la gran sesión vermú a las 13.30 a cargo de Xilo e Carlos, que volverán por la noche junto a Los Satélites para la gran verbena. Además, habrá churrascada y sardiñada a las 19.30.

San Salvador de Cecebre

Feira da Cebola Chata de Miño

Tradición, gastronomía, música y artesanía protagonizarán una jornada que tendrá lugar este domingo, 2 de agosto, y que incluye una gran novedad: el estreno de un helado de cebola chata caramelizada elaborado por Bico de Xeado. Este nuevo sabor ha sido diseñado en exclusiva para el evento de Miño y quienes quieran probarlo solo tendrán la oportunidad durante la celebración de la Feira da Cebola Chata 2026.

El programa empezará a las 10.00 horas con la apertura del mercado tradicional de Cebola Chata de Miño, hortalizas, frutas y artesanía. Posteriormente empezarán los talleres, el primero será ‘Da carriza á restra’, a cargo de Moriam Grimes. En él, los asistentes podrán aprender el proceso tradicional de elaboración de las ristras de 'cebola chata' empleando 'carriza', un saber transmitido de generación en generación por las familias cebolleras.

A las 11.00 horas será el turno de los talleres infantiles temáticos, una propuesta pensada para aprender, crear y divertirse descubriendo el patrimonio cebollero de Miño.

A las 11.30 horas empezará a sonar la música con Brincadeira, desde la zona cebollera hasta la carpa principal, donde finalizará con una animada romería participativa en la que el público podrá disfrutar, cantar y bailar al ritmo de la música tradicional gallega.

A las 12.00 horas la artesanía cobrará protagonismo con tres talleres en vivo: uno de sombrerería con Julia Vilariño; otro de cerámica artística con Lucía Ares y Antonio González y otro de escultura en vivo con Charles Bonilla.

A las 12.30 comenzará la recogida de tickets para las degustaciones del mediodía, que arrancarán a las 13.30 horas con una receta de cebola chata de Miño en salpicón elaborada por Alejandro Paadín y, de manera simultánea, una cata comentada de vinos organizada por la Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.

Festa da Cebola Chata | Quintana

La sesión vermú, prevista para las 14.00 horas, estará amenizada por el Dúo Xilo & Carlos, mientras que la A.D. Miño ofrecerá una comida con navajas y churrasco.

Los actos de la tarde empezarán a las 18.00 horas con juegos tradicionales de madera para toda la familia y continuará a las 19.00 horas con la presentación de ‘A feira das sementes’ a cargo de Títeres Babaluva.

A las 19.30 horas comenzará la venta de raciones de empanadas variadas de Cebola Chata de Miño y a las 20.00 horas se celebrarán las jornadas Gastro-Miño de degustación de productos pesqueros, elaborado y transformado en combinación con el producto de la tierra, a cargo de Marmiño

Uno de los momentos más esperados llegará a las 20.30 horas con la presentación oficial del helado de 'Cebola Chata Caramelizada', una creación exclusiva de Bico de Xeado para esta fiesta, realizada para conmemorar el 25º aniversario de la muestra, y que se presenta como una de las sorpresas de esta edición, el único momento en que se podrá disfrutar de este sabor.

Como broche final, a las 21.00 horas, el grupo Zapato Veloz ofrecerá el gran concierto de despedida. La cena, también a cargo de la A.D. Miño con churrasco y navajas, pondrá el cierre a una edición muy especial de la Feira da Cebola Chata de Miño.