Escotet mira a Portugal para convertir a Abanca en un “banco ibérico”

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet EFE

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, destacó el pasado lunes que uno de los objetivos estratégicos que tiene la entidad para los próximos años es convertirse en un “banco realmente ibérico”. Así, Portugal se ha convertido en un territorio clave para su expansión.

Los datos muestran que las ganancias procedentes del país vecino ya suponen alrededor del 11% del total. En el primer semestre de este año, gestionó 21.025 millones de euros y logró un beneficio neto de 41,6 millones de euros. Los depósitos de clientes ascendieron a 8.975 millones de euros y el crédito se situó en 8.905 millones.

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Abanca completó a finales del año pasado la integración del banco portugués EuroBic y dio por finalizado de manera definitiva el proceso iniciado en julio del 2025, fecha en la que se cerró el acuerdo de compraventa. De esta manera, el banco con sede operativa en A Coruña abrió una nueva etapa en territorio luso con el objetivo de reforzar su posición en este mercado y avanzar en la meta de ser una entidad de carácter ibérico.

Servicios centrales de Abanca Portugal en Lisboa Cedida

Al mismo tiempo que acometió esta integración, la entidad gallega también realizó cambios societarios y de gobernanza. Desde ese momento, desarrolla su actividad en territorio luso de forma exclusiva a través de la sociedad mercantil Abanca Portugal SA. Allí dispone de una red comercial de 230 sucursales distribuidas por todo el país, con una importante presencia en las dos mayores ciudades, Lisboa y Oporto.

El hasta entonces responsable del banco en el país vecino, Pedro Pimenta, fue nombrado el presidente de la Comisión Ejecutiva de la entidad resultante de la integración y máximo responsable en Portugal. “Con experiencia en el sector financiero desde 1989, se incorporó a las entidades de origen de Abanca en 1999 para constituir la sucursal en Portugal, que dirigía hasta ahora. Entre 2003 y 2008 desempeñó el cargo de director de Negocio Internacional y posteriormente lideró la integración en del negocio adquirido a Deutsche Bank”, resaltó Abanca.

Adquisiciones

EuroBic es la integración más reciente realizada por la entidad gallega. Anteriormente, compró el negocio de banca privada y corporativa de Deutsche Bank en Portugal. Esta adquisición se anunció en 2018 y la integración de este negocio dentro de la entidad financiera gallega se finalizó en 2019.

También llegó a otros acuerdos con bancos portugueses. En 2021 cerró la compraventa del negocio de la entidad Novo Banco en España. Previamente, en 2019 el banco cerró un acuerdo para hacerse con la propiedad de Banco Caixa Geral, la filial española de la entidad portuguesa Caixa Geral de Depósitos.