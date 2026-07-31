El Servicio de Urgencias del Chuac recibe nuevo equipamiento para una sala de radiología digital robotizada

Instalaciones del servicio de radiología del CHUAC Quintana

La Consellería de Sanidade ha adjudicado por 249.260 euros el equipamiento para una sala de radiología digital robotizada destinada al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de A Coruña (Chuac).

La Xunta ha informado este viernes de que la adjudicación a la empresa Siemens Healthcare, S.L. se ha publicado en el Portal de Contratos de Galicia.

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La nueva sala permitirá optimizar los procedimientos de imagen, mejorando la precisión diagnóstica, la eficiencia en la realización de los estudios y la ergonomía para el personal sanitario.

El equipamiento incluirá un generador de rayos X, un colimador, un tubo de rayos X con soporte telescópico de techo, una mesa de exploración radiológica, un bucky mural y un detector digital.

La empresa adjudicataria deberá encargarse de las actuaciones necesarias para la instalación de los equipos, con un plazo de ejecución de un mes.