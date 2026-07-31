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A Coruña

El Servicio de Urgencias del Chuac recibe nuevo equipamiento para una sala de radiología digital robotizada

La Xunta adjudicó 249.260 euros a la empresa Siemens Healthcare para la dotación

Efe
31/07/2026 20:27
Instalaciones del servicio de radiología del CHUAC
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La Consellería de Sanidade ha adjudicado por 249.260 euros el equipamiento para una sala de radiología digital robotizada destinada al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de A Coruña (Chuac).

La Xunta ha informado este viernes de que la adjudicación a la empresa Siemens Healthcare, S.L. se ha publicado en el Portal de Contratos de Galicia.

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La nueva sala permitirá optimizar los procedimientos de imagen, mejorando la precisión diagnóstica, la eficiencia en la realización de los estudios y la ergonomía para el personal sanitario.

El equipamiento incluirá un generador de rayos X, un colimador, un tubo de rayos X con soporte telescópico de techo, una mesa de exploración radiológica, un bucky mural y un detector digital.

La empresa adjudicataria deberá encargarse de las actuaciones necesarias para la instalación de los equipos, con un plazo de ejecución de un mes.

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