El nuevo parking de Monte Alto necesita mejoras por un millón de euros 

"Es una obra que hace barrio y ciudad", señala la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey Javier Alborés

El Ayuntamiento licitará la gestión del aparcamiento subterráneo de Monte Alto por 50 años con la obligación de invertir un millón de euros para actualizarla. Este hecho llama la atención porque el nuevo mercado de Monte Alto, inaugurado en diciembre.

Con la inclusión de este contrato, el Ayuntamiento firma que adaptar las necesidades actuales de los usuarios en uno de los sótanos para ganar "accesibilidad y confort". Esto implica adecuación de pavimento, mejoras den los sistemas de seguridad, ventilación instalación eléctrica y protección contra incendios.

La previsión es que, tras acabarse las obras, se disponga de 154 plazas, incluidas para movilidad reducida, vehículos eléctricos y motocicletas.

Como recuerda el propio Ayuntamiento, el mercado se reabrió la pasada Navidad. Pero hay que decir que requirió una inversión superior a la prevista, unos diez millones de euros, después de años de retraso.