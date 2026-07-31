Decomisados 50 kilos de percebes a dos furtivos en A Coruña, lo que eleva a 200 kilos lo incautado en los últimos días

Imagen de archivo de percebes incautados en A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Los vigilantes de la Cofradía de Pescadores de A Coruña han decomisado durante la pasada madrugada cerca de 50 kilos de percebe a dos furtivos, lo que eleva la cantidad incautada en los últimos días a cerca de 200 kilos.

Tal y como ha trasladado la Cofradía en una nota de prensa, los furtivos habían accedido a nado a las Islas de la Torre para hacerse con este crustáceo.

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Según han indicado, el valor comercial del percebe extraído en esta última actuación podría alcanzar los 4.000 euros, debido a su tamaño.

Por este motivo, la cofradía está valorando emprender acciones penales para reclamar los daños ocasionados, además de iniciar el correspondiente procedimiento por la vía administrativa, ya que los furtivos están identificados.

Este viernes está previsto que el biólogo de la cofradía se desplace a la zona para realizar una evaluación de los daños provocados por la actividad furtiva. Todo el percebe decomisado fue entregado a un centro benéfico.

Además, la Cofradía ha recordado que la zona de la Torre está sometida a una veda muy estricta, en la que solo se autoriza la extracción legal durante un número muy reducido de días al año.