Viñetas desde o Atlántico abre sus puertas a los universos de ‘Marcopola’ y ‘Los Simpsons’ como avance de una edición de récord

El universo de ‘Marcopola’ y ‘Los Simpsons’ se puede disfrutar desde este jueves en A Coruña. La sala de exposiciones municipal de Palexco abrió sus puertas con dos de las muestras más esperadas dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico 2026. Las exposiciones individuales del autor gallego Jacobo Fernández y la colección personal del internacional Raúl García se consolidan como el gran avance expositivo del certamen, antes de su semana central.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, fue la encargada de inaugurar una de las muestras “estrella” de este Viñetas y que, sin duda, será uno de los principales focos de atención para el público familiar. Un festival que viene cargado de propuestas e iniciativas que convertirán la ciudad en la capital del cómic del Estado este agosto.

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En su intervención la regidora afirmó que “Viñetas desde o Atlántico non é só unha semana de actividades en agosto, é un proxecto cultural que medra cada ano e que transforma a cidade durante meses, levando o cómic a museos, salas de exposicións, bibliotecas e espazos públicos”

“Estamos ante unha edición de récord, con máis de setenta autores e autoras, decenas de exposicións e máis dun cento de actividades que volverán encher A Coruña de cultura e creatividade. Un festival que este ano pon o foco na memoria social e democrática, demostrando que a banda deseñada é unha ferramenta poderosa para contar historias, reflexionar sobre o pasado e entender mellor o presente”, indicó la alcaldesa.

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Por su parte, el director del festival puso la tilde en la calidad y espectacularidad del montaje realizado en las instalaciones de Palexco. Manel Cráneo mostró su confianza en que esta muestra será un polo de atracción para el numerosísimo público familiar que acude al festival año tras año. En ese sentido destacó la calidad de la exposición que recoge la trayectoria artística del reconocido autor gallego Jacobo F.S. desde sus inicios hasta el último número de las aventuras de Marcopola y el “gancho” que sin duda supone la colección del animador Raúl García y la muestra de originales de la popularísima serie ‘Los Simpsons’.

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Durante sus intervenciones, tanto Jacobo Fernández como Raúl García destacaron la importancia de estar presentes en un festival con el prestigio del Viñetas con un espacio de esta relevancia.

El universo de 'Marcopola' y 'Los Simpsons'

La exposición protagonizada por el universo del gallego Jacobo Fernández muestra la apuesta por los contenidos de calidad destinados al público infantil del Viñetas y permitirá a los niños recorrer el imaginario personal y creativo de Jacobo F.S., desde sus pinitos en Los amigos de Archimboldo Roque, hasta Marcopola, la isla remera más famosa del cómic en España y que ya forma parte de la colección de figuras del Viñetas junto con Dragoneta. El descubrimiento de estas dos figuras fue uno de los ejes del evento.

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Todo esto formando parte de una espectacular puesta en escena en la que colaboró un grupo de alumnado de la EASD Pablo Picasso. Paralelamente, la exposición 'Un paseo por Springfield. Los Simpson en la colección de Raúl García' ofrecerá la oportunidad única de disfrutar de una cuidada selección de merchandising, libros icónicos y cómics de la universal familia amarilla.

La expo incluye joyas exclusivas como dibujos originales y dedicatorias firmadas por el propio Matt Groening. Cabe destacar que Raúl García, además de poseer este valioso archivo, trabajó directamente en varios episodios de la serie norteamericana y ostenta el hito de haber sido el primer animador español en formar parte de los estudios Disney.

Las muestras de Palexco podrán visitarse de forma gratuita a partir del 30 de julio de 12.00 la 14.00 y de 18.00 la 21.00.