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A Coruña

Una comisión seguirá la evolución de las obras en Alfonso Molina

La ampliación ha sufrido numerosos retrasos

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
30/07/2026 20:18
Comision Alfonso Molina
José Manuel lage presidió la primera sesión de la comision de Alfonso Molina
Cedida
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Las obras de ampliación de Alfonso Molina parecen eternizarse. Desde que comenzaron, se han succdido los retrasos provocados por problemas con las numerosas canalizaciones enterradas en sus cunetas. En total, 21 servicios de telefonía, fibra y otros que convierten el cavar en una lenta tarea de precisión. 

Por eso, Ayuntamiento y Demarcación de Carreteras constituyeron ayer la comisión de seguimiento de la ampliación de Alfonso Molina (AC-11), una obra que acumula retrasos. A partir de ahora, se reunirán periódicamente para analizar la evolución de los trabajos. 

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A la mesa se sientan el portavoz municipal y concejal de Planificación Estratégica, José Manuel Lage; el concejal de Infraestructuras, Jesús Celemín, y la concejala de Movilidad, Montse Paz, además de técnicos municipales. El Gobierno central está representado por Ángel del Río, jefe de demarcación de Costas, saí como personal al cargo de la obra. 

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“Para o Goberno de Inés Rey a ampliación e mellora de Alfonso Molina é un proxecto esencial para a cidade e traballamos para impulsar esa obra e poder culminala no menor tempo posible”, declaró Lage. 

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El portavoz municipal recordó que el Ayuntamiento consiguió la licitación de la segunda fase de las obras el pasado mes de mayo para que a integración paisajística se realice de forma simultánea a la ampliación. La segunda fase se adjudicaría antes de que finalice el año, lo que significaría que todo estaría acabado para el primer trimestre de 2028. “Imos ser exixentes goberne quen goberne en Madrid, a nosa prioridade é A Coruña e os courñeses", aseguró Lage. 

Los baches y parches se acumulan en la calzada de la AC-11 mientras siguen las obras

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