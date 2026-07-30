Una aplicación de pesca submarina recibe el apoyo de la Cámara de Comercio de A Coruña

Entrega del reconocimiento a Pescasub Galicia, que ha sido el proyecto mejor valorado por el jurado del programa Impulsa StartUp de la Cámara de A Coruña Cedida

Pescasub Galicia ha sido el proyecto mejor valorado por el jurado del programa Impulsa StartUp de la Cámara de A Coruña, un programa con el que la entidad ayuda a emprendedores con una idea de negocio de base tecnológica ayudándoles a hacer realidad sus proyectos.

Se trata de una aplicación dirigida a clubes y aficionados a la pesca submarina que integra herramientas como un mapa interactivo con geolocalización y recursos pesqueros.

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Además, cuenta con una base de datos documental para el registro de capturas, rankings, gestión de torneos, contenidos especializados, sistemas de entrenamiento en apnea y soluciones orientadas a mejorar el seguimiento y la seguridad de los pescadores en el mar, además de promover campañas de concienciación y limpieza de fondos marinos.

Impulsa StartUp ofrece apoyo y acompañamiento, tanto en la fase inicial del proyecto como en su desarrollo, hasta construir un producto mínimo viable para testear en mercado. El programa consta de dos fases que abarcan desde la maduración de la idea de negocio hasta la presentación a inversores.

La primera fase que ha finalizado, Crea y Crece, está destinada a emprendedores cuya idea de negocio sea potencialmente escalable, es decir, la tecnología debe tener un papel protagonista en el posterior crecimiento y expansión de este proyecto empresarial.

Los proyectos que han participado en esta primera fase han recibido apoyo de un tutor de la Cámara que les ha guiado por todo el proceso de formación, creación y validación de la idea de negocio. Además, han recibido formación y de mentorización especializada por parte de expertos en las distintas áreas de puesta en marcha de los proyectos.