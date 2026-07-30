Un incendio forestal amenaza al poblado chabolistas de As Rañas

Bomberos forestales sofocan el incendio Quintana

Los Bomberos luchan contra un incendio que se declaró en las proximidades del poblado chabolista de Penamoa, que se declaró a las cuatro y cuarto de la tarde. Tras más de hora y media, pasó a estar controlado.

Los servicios de emergencia señalan que las llamas calcinaron sobre todo monte bajo, pero también una masa forestal de eucaliptos que se encuentra sobre el poblado, en el que viven docenas de personas. Muchos de ellos abandonaron sus casas ante el temo de que las llamas avanzaran, aunque esto nunca llegó a ocurrir.

Chabolistas y servicios de emergencia en la parte inferior del poblado Quintana

El fuego también amenazaba las líneas de alta tensión que recorren la loma, por lo que ponían en peligro el suministro eléctrico. Aunque se solicitaron medios aéreos, el helicóptero no pudo descargar el agua sobre las llamas precisamente por la presencia el tendido eléctrico.

Se estima que el fuego ha calcinado media hectárea. Es decir, cinco mil metros cuadrados. En ningún momento llegó a ordenarse la evacuación del poblado.