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Los bomberos se acercaron hasta la cafetería Manhattan ante el aviso
A Coruña

Susto en la plaza Pontevedra al salir humo de la cafetería Manhattan

Una freidora fue la causante de la humareda que movilizó a los Bomberos

Julia Nóvoa
30/07/2026 22:32

Cerca de las 22.00 horas de la noche del jueves, los Bomberos de A Coruña tuvieron que desplazarse hasta la plaza Pontevedra tras el aviso de que salía humo de la mítica cafetería Manhattan.

El suceso generó expectación entre los viandantes, al tratarse de un local tan característico y situarse en una zona tan céntrica, pero por suerte todo quedó en un susto. 

Para tranquilidad de los presentes, no se trataba de un incendio en la cafetería. El humo procedía de la cocina y el culpable era una freidora que comenzó a formar una humareda que se podía confundir con el principio de un fuego.

Los Bomberos de A Coruña se movilizaron hasta el lugar para realizar las comprobaciones necesarias. 

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