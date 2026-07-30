Silvia Pérez Cruz abrirá el ciclo LiveXperience en el Palacio de la Ópera

Silvia Perez Cruz, en una imagen promocional Cedida

El ciclo A Coruña LiveXperience by Caixabank ya tiene fecha de apertura y artista encargada de tal inauguración. El 1 de octubre (20.30 horas), Silvia Pérez Cruz se subirá al escenario del Palacio de la Ópera para abrir la tercera edición del ciclo musical el 1 de octubre de 2026.

Tras haber publicado su último disco 'Oral_abisal', llegará a A Coruña en el formato más íntimo posible: ella sola y su guitarra sobre el escenario. Esta será una oportunidad de que en el recinto coruñés se genere un nivel de complicidad y cercanía mayor de lo que ya es habitual en la artista catalana y que el propio público coruñés ha podido disfrutar en otras ocasiones.

Las entradas se pondrán a la venta este viernes 31 de agosto. A partir de las 11.00 se podrán adquirir en la taquilla de la plaza de Ourense y en la plataforma online de Ataquilla, por precios entre 42 y 45 euros, según el sector.

Silvia Pérez Cruz se suma así a una programación en la que ya estaban incluidos los conciertos de Zucchero (2 de octubre), The Amy Whinehouse band (3 de octubre), Kiko Veneno (13 de noviembre) y Marta Santos (28 de noviembre).