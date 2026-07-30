Moda, comida e inversión: estos son los ingresos de las empresas más grandes de A Coruña

Sede central de Inditex en Arteixo Javier Alborés

El tejido empresarial radicado en el área metropolitana de A Coruña se compone de un importante entramado de empresas que generan elevadas cifras de facturación. Según los datos del informe Ardán Galicia 2026 (con las cuentas anuales de 2024), las doce mayores sociedades mercantiles del área suman ingresos de más de 35.000 millones de euros.

Destaca el grupo Inditex, con sede en Arteixo, que dispone de una amplia red de filiales. La matriz, Industria de Diseño Textil SA, encabeza este ranking empresarial con un volumen de ventas que alcanza los 15.861 millones de euros.

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A esta cifra se suman las aportaciones de sus principales filiales operativas radicadas en la sede de la multinacional: Zara España SA registró 3.611 millones de euros, Bershka BSK España SA facturó 1.691 millones y Stradivarius España SAU aportó 1.677 millones al grupo. Pull & Bear España SA alcanzó la cifra de 1.483 millones y Grupo Massimo Dutti SA consiguió situarse en 1.140 millones de euros. Además, otra de las firmas integradas en el grupo fundado por Amancio Ortega es Tempe, que contabilizó una facturación total de 1.723 millones de euros, según los datos de este estudio económico.

Sociedades mercantiles del área coruñesa con más facturación El Ideal Gallego

El entramado empresarial se completa con compañías como la constructora Goa-Invest SA, con 1.065 millones de euros de ventas y la operadora logística Fashion Logistics Forwarders SA, que ingresó 1.897 millones de euros, según recoge el informe Ardán Galicia 2026.

La sociedad patrimonial más importante de Amancio Ortega, Pontegadea Inversiones SL (con múltiples filiales y con sede en A Coruña), declaró una cifra de negocios de 2.448 millones de euros.

El sector de la alimentación representa el segundo gran eje de actividad del área metropolitana coruñesa. Destaca la aportación de Vego Supermercados SAU (integrada en en el grupo herculino Vegalsa), cuya facturación ascendió a 1.516 millones de euros.

En el ámbito de la venta de alimentos también está presente la cadena con sede en Betanzos, Gadisa Retail SLU (Grupo Gadisa), que contabilizó un total de 1.157 millones en ventas.