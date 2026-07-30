Lucía Veiga | “Unha das virtudes que temos os coruñeses é que escoitamos e nos adaptamos a cousas novas”
A intérprete será a encargada o sábado de dar o pregón das Festas de María Pita, un discurso para o que prevé emoción, algunha chiscadela de humor e referencias históricas
Este vindeiro sábado darán comezo as Festas de María Pita, e o pistoletazo de salida correrá a cargo da actriz coruñesa Lucía Veiga, que dará o pregón desde o balcón do pazo municipal.
Inmersa nunha semana de rodaxes, antes da cita do sábado, atende ás preguntas de El Ideal Gallego, mostrando a súa emoción por ser a encargada de iniciar as celebracións.
Como recibiu a nova?
Con moita sorpresa. Foi despois dunha reunión que tiñamos da Academia (Galega do Audiovisual, que ela preside) coa Corporación. A alcaldesa levoume aparte para comentarme algo, eu para nada esperaba eso. De repente foi cando me adiantou, alí no propio Concello, que lles gustaría que dese o pregón. Si que tiven moitos meses para dixerir a noticia e a petición (sorrí), pero canso se vai acercando a data é cada vez máis difícil visualizalo. Teño nervios, teño tensión (ri).
Debe de ser dobremente especial dar o pregón da cidade e tamén o da celebración do seu barrio,
Os Mallos.
Haberá quen diga que podía servir de quecemento, para facer boca (ri). Eu cheguei a pensar que iba estar máis nerviosa nos Mallos, porque son os veciños que vexo todos os días. Pero non, María Pita impón moito (ri). O dos Mallos si que serviu para estruturar o discurso, calcular os tempos, ver como dicir as cousas... pero bueno, foi o quecemento (sorrí).
Sen facer spoiler, ten algo xa preparado?
A estas alturas, se non o tivera, creo que non durmiría (ri). Pero estou dando voltas, quita e pon, medindo... quero que teña algún guiño de comedia, porque eu son así e tamén tapo os nervios con ela, pero unha parte emotiva non a podo evitar, é un momento especial na vida de calquera veciño verse no balcón de María Pita dando o pregón. Gustariame facer algunha referencia histórica ou literaria, teño varios esquemas e temas... un sempre quere facer a combinación perfecta.
E hai algún pregón que lembre con cariño?
Fíxome moita ilusión o de Mercedes Peón (2018). Levo toda a vida vinculada ao folklore, a Xacarandaina. Mercedes foi a miña mestra, uns meses, de pandeireta, e parece que te achega ver a alguén coñecido, que consideras da túa casa, parece que te achega un pouco. Foi emocionante.
Como exercicio de representación, como definiría aos coruñeses?
Ufff... que difícil (ri). Temos algo especial destas cidades rodeadas polo mar. Hai veciños que poden pasar semanas ou meses sen ver o mar, pero somos conscientes de que o temos por todas partes. Somos unha cidade moi moi moi vinculada ao mar e, se cadra, algo cambiante. Somos tamén xente un pouco orgullosa, ás veces de máis (sorrí), teño esa sensación desa cousa un pouco herdada de tempos, de orgullo de clase, pero, ao tempo, estamos construidos de moitas ondas de xente que viu á Coruña, quedou e se convertiron en coruñeses. Somos moi poliédricos, particulares... é complicado (ri).
E cal diría que é a maior, ou as maiores virtudes da Coruña?
A historia xa nolo ensina, somos acolledores, eso de que ninguén é forasteiro penso que está máis referido a que recibimos e somos abertos, escoitamos e estamos dispostos a aceptar as cousas novas, penso que é unha das nosas virtudes, a capacidade de cambiar, que somos adaptativos e estamos moi capacitados para medrar, para adaptarnos, sen perder a esencia. É unha creencia, pero tamén un desexo, que a cidade nunca acabe de perder a esencia coas globalizacións e con todo este adianto do mundo no que parece que cada vez é todo máis global e xenérico, que nunca perdamos esa esencia de península atlántica.