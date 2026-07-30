Los socorristas salvan a un hombre infartado en la playa de Riazor

Infartado en Riazor Patricia G. Fraga

Poco antes de las cuatro de la tarde se registró una emergencia en la playa de Riazor: un hombre de mediana edad sufrió un ataque cardíaco mientras estaba tomando tranquilamente el sol. Fue la actuación combinada de socorristas y del 061 lo que permitió estabilizarlo antes de trasladarlo al Hospital.

Según explican fuentes de los servicios de emergencia, la víctima, un sintecho que no llevaba identificación encima, sufrió el ataque cuando estaba en reposo. Su estado alarmó al resto de los bañistas que dieron el aviso. Los socorristas fueron los primeros en acudir.

También hizo acto de presencia la Policía Nacional y Local, cuyos agentes ayudaron a trasladar la camilla al Paseo Marítimo, donde aguardaba la ambulancia, una vez la víctima fue estabilizada.