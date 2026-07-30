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A Coruña

Los parkings de A Palloza y Juana de Vega piden licencia de ascensor

El Ayuntamiento fijó el 26 de septiembre como fecha límite para que las concesionarias cumplieran la normativa de accesibilidad

Abel Peña
Abel Peña
30/07/2026 19:56
Entorno del aparcamiento de A Palloza
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Son muchos los aparcamientos que no cumplen con las normativas de accesibilidad. Es decir, que no tienen ascensor. Por eso el Ayuntamiento les ha apremiado para que se pongan al día. El más reciente ha sido Saba. La empresa concesionaria de los aparcamientos subterráneos del párking Juana de Vega y de A Palloza, que han solicitado licencia. 

En el primer caso, la cabina del ascensor se instalará en el cruce con Fonseca, frente a los Jesuitas, mientras que en A Palloza se instalará ante el edificio de Tabacos. Todos los titulares de los aparcamientos tienen un período de tiempo para adaptarse a la nueva normativa, que termina el 26 de septiembre.

El Ayuntamiento de A Coruña da de plazo hasta enero a las concesiones para regularizarse

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El que lleva más avanzadas las obras es el aparcamiento de los Cantones, dado que aprovecha las obras de reurbanización de la zona. Para instalar la cabina fue necesario desplazar unos metros un árbol que estorbaba, pero los trabajos avanzan a buen ritmo. 

Algunos aparcamientos del centro de A Coruña perderán un tercio de su capacidad

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Por otro lado, la instalación de ascensores obliga a reducir plazas de aparcamiento. No solo eso, las normativas de accesibilidad obligan a ensanchar las propias plazas 20 centímetros. Aparcamientos como el de la plazas de Galicia, de María Pita y de Juana de Vega tienen que actualizarse también en ese sentido. 

El sector del aparcamiento cuestiona el plazo para la instalación de los ascensores

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