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A Coruña

Los 'hermanos de la lejía' se alzan en el parque de Carlos Casares

El monumento ya está instalado, el día después del 90 aniversario de su fusilamiento 

Abel Peña
Abel Peña
30/07/2026 11:14
La estatua dedicada a los 'hermanos de la lejía', durante su instalación en el parque Carlos Casares
La estatua dedicada a los 'hermanos de la lejía', durante su instalación en el parque Carlos Casares
AP
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En bronce y con un aire indudablemente heroico, el monumento de doce metros de altura ya adorna el parque Carlos Casares, frente a la Torre de Hércules. Ayer se cumplían noventa años de su fusilamiento en Punta Herminia, en el Campo da Rata. 

La estatua dedicada a los 'hermanos de la lejía', durante su instalación en el parque Carlos Casares
La estatua dedicada a los 'hermanos de la lejía'
AP

La pieza había sido donada al Ayuntamiento en 2020 por Selva García, hija de Pepín, uno de los hermanos retratados en la escultura pero se tardó en decidir su ubicación.  Su autor, Ramón Conde, explicó al ideal que suma doce metros de estatua, y cada figura mide unos 2,70. Con la base, en total son catorce. 

No están representados a escala humana. Solo había fotografías del padre de Selva y de Bebel (el segundo en la escultura, encima de Pepín), por lo que son los únicos cuyos rostros se asemejan un poco a los de verdad, sin pretender ser sus retratos”, explicó Ramón Conde. “Es una escultura un tanto simbólica; están en su esencia, desnudos, no pretende ser un retrato convencional”, aclaró.

Conde observa la escultura

Los hermanos de La Lejía de A Coruña vistos por Ramón Conde: “Su idea llegó al mundo”

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Como Atlas, sostienen el mundo en alto, en un mensaje de esperanza, o un faro, a su manera no menos luminoso que el de la torre de Hércules frente a la que se encuentran.  La instalación comenzó el día 20 y no está previsto que la obra concluya hasta dentro de 40 días.  

El caso de Bebel

Los 'hermanos de la lejía' -conocidos con ese sobrenombre por su padre, José García, fabricante de lejía- tienen una calle en A Coruña desde 2002 por iniciativa de Francisco Vázquez. Recientemente se descubrió el lugar de enterramiento de uno de ellos, Bebel García, en el cementerio de San Amaro, conocido por ser el extremo derecho del Deportivo. 

Obras en el entorno de la Torre para instalar la estatua de los hermanos de la Lejía

Comienzan las obras de la estatua dedicada a los hermanos de la Lejía

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 Bebel era un destacado militante de las Juventudes Socialistas Unificadas que presidía su hermano France. Una vez, durante la República, introdujo un burro con un gran crucifijo en la capilla de San Andrés.

Además de Bebel (nombre del fundador de la socialdemocracia alemana), los 'hermanos de la lejía eran Jaurés, France, Voltaire, Conchita, Bélgica, Berthelot y José (apodado Pepín, y que era el único bautizado de los ocho). Este fue el único de los significados políticamente a la izquierda que se libró de la represión.  Huyó, luchó con el Ejército Republicano, perdió una pierna en la batalla de Brunete, en 1939 se exilió en Argentina y en 1997 volvió a A Coruña, donde falleció de muerte natural.

Localizan el lugar de enterramiento de Bebel, el extremo derecho de extrema izquierda del Dépor

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