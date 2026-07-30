Los conciertos del Noroeste Estrella Galicia contarán con intérpretes de lengua de signos

Rey, durante la rueda de prensa, acompañada de la intérprete de lengua de signos Cedida

El Ayuntamiento de A Coruña pretende que el Noroeste Estrella Galicia se convierta en uno de los festivales más inclusivos del mundo, de manera que puedan disfrutar en él espectadores con todo tipo de minusvalías. Por eso la alcaldesa, Inés Rey, acaba de anunciar varias mejoras de accesibilidad. Son una experiencia piloto que se dará en Riazor y María Pita.

En una rueda de prensa en la que estuvo acompañada de una intérprete de lengua de signos. explicó que las actuaciones más importantes contarán con toda una serie de equipamientos: por primera vez, habrá intérpretes de lengua de signos en los conciertos pero, además, bucles magnéticos (un sistema que elimina el ruido de fondo de audífonos) y mochilas vibratorias. Cascos aislantes, mapas accesibles y zonas reservadas para espectadores con problemas de movilidad

Todos estos equipos estarán disponibles el día del concierto desde 90 minutos antes. Los usuarios deben pedirlos en los puntos de información (delante de la iglesia de San Jorge y al lado de la caseta de los socorristas) pero tmabién se puede contactar con el 010 y con la Fundación Emalcsa.

Rey considera que así se cumple el derecho de acceder a la cultura en igualdad de condiciones. Los conciertos en lengua de signos incluyen: Yerai Cortes, Dorian, Bala, Sprints, Rusowsky, Sés, Echo & the Bunnymen y Bomba estéreo. Pero, por primera vez, al cartel se añaden proyectos inclusivos como banda de percusión Diversidarte o Freestyle People &Gallos del Norte y Orquesta invisible formadas por artistas con "realidades no normativas", como lo denominó Rey: "Non é que estean ahí por una chuestión simbólica, senon polo valor artística dos seus proxectos"

El Gobierno local espera que con estas medidas se le incluya en la red de festival inclusivos de la fundación Music por all, de la mano de la Fundación Emalcsa. "Para que A Coruña siga siendo referente en todo, y por supuesto, en inclusión también", concluyó.