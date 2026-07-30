Las viejas terrazas de María Pita seguirán, al menos, hasta verano de 2027

Las terrazas exteriores, junto a las peceras de María Pita, durante la tarde del jueves Patricia G. Fraga

Es resiliencia una palabra de moda. Lo mismo sirve para definir la actitud ante una pandemia, frente a una crisis geopolítica o, simplemente, un momento de bajón personal. Lo saben hasta los tatuadores, que la han estampado prácticamente en todas las partes del cuerpo imaginables. Y, cómo no, también se ajusta a la perfección para referirse a la supervivencia de las viejas terrazas de María Pita, las famosas 'peceras' las cuales, contra todo pronóstico, cumplirán finalmente un cuarto de siglo. Instaladas en 2002, durante el mandato de Paco Vázquez, no tendrán sustituto al menos hasta verano de 2027. Así se lo hizo saber la alcaldesa, Inés Rey, a los hosteleros de la plaza, en una reunión celebrada en el Ayuntamiento.

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Se trata, pues, del primer retraso que sufre el proyecto, toda vez que en la reunión mantenida el 21 de octubre de 2025 se estableció otoño de 2026 como horizonte para ver el nuevo modelo instalado y funcionando. De hecho, Javier Pastoriza, el presidente de la Zona Comercial Obelisco y responsable de El Tequeño, define así el encuentro mantenido en el palacio municipal: "Es un dèja-vú respecto a octubre del año pasado. Se nos dijo que se iba a hacer lo mismo que el año pasado se iba a hacer. Ahora, por lo visto, será de verdad".

Según informó el Ayuntamiento, el pasado miércoles "la alcaldesa pidió a los hosteleros que hagan las aportaciones que consideren a la propuesta inicial de diseño de las terrazas aprobada en la ordenanza, para que puedan ser incorporadas, si así se considera, en el proyecto constructivo en el que se está trabajando". Además, "el Ayuntamiento reiteró su compromiso de hacerse cargo de la retirada de las actuales estructuras de metal y cristal, y de consensuar con los hosteleros los plazos de instalación de las nuevas".

Mediación

Existen un total de 13 'peceras' en la plaza de María, con las particularidades y visiones de cada uno de los empresarios que está detrás de ellas. Por ello, además de los que tendrán que trabajar y ganarse la vida con el nuevo modelo, también asistió a la reunión Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña. Su labor será recoger las ideas que cada hostelero de la plaza tenga para matizar el texto de la ordenanza, y en un plazo de 15 días presentar un texto para su evaluación por parte de la ingeniería. Pero por encima de particularidades de diseño y detalles varios, Cañete subraya un concepto: "Que esas terrazas den servicio en invierno, con lo que significa el invierno en A Coruña".

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Ese es el mensaje que la asociación manda al Ayuntamiento, pero también advierte a los empresarios sobre el atraso que supone perderse en pequeños detalles y no tener una mirada global. "Cada persona y cada negocio tiene sus particularidades. Hay que hacer un cóctel y no es fácil llegar a un consenso. Todo el mundo tiene que ceder un poco. Si no tenemos una María Pita bonita, perdemos todos", remarca el presidente de los hosteleros de A Coruña.

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Eso sí, a la hora de hablar de los 13 empresarios a los que poner de acuerdo, hay que hacer un matiz. En realidad, una de ellas permanece en una especie de limbo. Se trata del antiguo Noray, que tal y como adelantó El Ideal Gallego, estuvo a unos días de convertirse en un pub deportivista. De hecho, tanto el interior como la pecera están lista para funcionar, pero el fallecimiento del ideólogo y propietario, Joaquín Zulategui, le echó el frenó de mano de golpe al proyecto.

El modelo

Desde un primer momento y hasta la última de las tres reuniones que han mantenido el Ayuntamiento y los empresarios de María Pita, el Gobierno local ha puesto la plaza de la Constitución de San Sebastián como modelo a seguir. La propia Inés Rey así lo manifestó durante la reunión del miércoles: un modelo clásico, neutro y que no genere polémica. "Se ha apostado por evitar el conflicto", citan algunos de los presentes en la reunión.

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No obstante, la regidora recibió varias propuestas in situ, que también formarán parte del escrito que presente la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería. Se sugirió que el diseño de las nuevas terrazas vaya a juego con las farolas modernistas de la plaza. Además, otra novedad que se comunicó en la reunión es que habrá una tarima que separe las terrazas del suelo, tal y como sucede con las terrazas actuales. La respuesta de varios de los presentes fue que se permita que los toldos se puedan fijar a la estructura "para que no salgan volando en invierno".

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Fue la palabra invierno una de las más repetidas durante la reunión. Los hosteleros quieren que el cierre de la terraza pueda ser total, para poder trabajar con garantías. También se habló de ventanas laterales "tipo guillotina" que cierren contra el toldo. Todo eso depende del mismo bueno del Pepri y de Patrimonio de la Xunta de Galicia, además de la ingeniería encargada de llevar a cabo la obra.

También en invierno debería comenzar la retirada de las antiguas terrazas, con un coste que ya en 2009 se estableció en unos 14.000 euros (cada una) y que será asumido de manera íntegra por el Ayuntamiento. "No sabemos el tiempo que estaremos sin terraza, lo cual es preocupante, porque hay puestos de trabajo que dependen de ello", reflexiona otro de los participantes en el encuentro. Eso sí, hasta que no esté disponible la terraza a la donostiarra no se llevará a cabo ninguna actuación sobre unas peceras que no han hecho otra cosa que sobrevivir. Y dar servicio y ganancias durante un curto de siglo.