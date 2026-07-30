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A Coruña

La respuesta de Santiago al acuerdo de A Coruña con Inditex para impulsar Alvedro: la "opaca" base de Wizz Air en Lavacolla

Vuela Más Alto critica la falta de transparencia en el proceso para implantar en Compostela esta aerolínea, que tendrá vuelos que se solaparán con los anunciados en A Coruña

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
30/07/2026 11:30
Un avión aterriza en el aeropuerto de Santiago
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EFE
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Después de que el aeropuerto de Alvedro recibiese el impulso del Ayuntamiento y la empresa privada a través del convenio con Inditex para situar en A Coruña varias rutas aéreas internacionales, Lavacolla ha respondido. El Ayuntamiento de Santiago acoge este jueves un acto para anunciar la implantación de una nueva base operativa de la compañía Wizz Air.

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Desde la plataforma especializada Vuela Más Alto ya han denunciado que esta operación es "opaca" y se realiza "al margen de la estrategia de coordinación gallega". "Más allá del impacto que pueda tener la operación, el procedimiento seguido para materializarla vuelve a poner sobre la mesa un problema que desde Vuela Más Alto venimos denunciando desde hace años: la ausencia de transparencia en todo lo relacionado con los convenios en Lavacolla y los procedimientos que turismo de Santiago (Incolsa) utiliza para asignar dinero público y el paripé de las instituciones santiaguesas solicitando una coordinación aeroportuaria en Galicia que ellos mismos boicotean. Las rutas que se anunciarán en el aeropuerto Rosalía de Castro solaparán en algunos casos la propuesta que el Ayuntamiento de A Coruña ha lanzado días atrás", critican desde la plataforma.

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Vuela Más Alto no se opone a que desde el Ejecutivo compostelano se realicen las tareas necesarias para impulsar su aeropuerto con base en inversiones de dinero público "cuando existe un interés general debidamente justificado", sin embargo, reclaman que estas acciones se realicen bajo los principios de "transparencia, igualdad de oportunidades y publicidad de los procedimientos".

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"Existen ejemplos en Galicia de cómo hacer las cosas de otra manera. El Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña publica en su Portal de Transparencia las asignaciones de recursos públicos destinadas a la promoción aérea, permitiendo conocer los importes, beneficiarios y objetivos perseguidos", explica la Vuela Más Alto.

Por ello, desde la plataforma solicitan que se hagan públicos los detalles del proceso que ha culminado con la implantación de la base de Wizz Air en Santiago, esto es, expedientes administrativos, criterios para la asignación de fondos, aportaciones económicas comprometidas por cada administración y los contratos que, en su caso, se hayan suscrito.

"Porque la competencia entre aeropuertos puede ser legítima. Lo que nunca debería serlo es competir sin transparencia, con contratos de dudosa legalidad y ocultando siempre todo el proceso de negociación mientras públicamente se reclama todo lo contrario", concluyen representantes de la plataforma.

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