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A Coruña

Fibro Visibles y los vecinos del Ventorrillo celebran este sábado una sesión vermú con Nunzia Giannotta

También estarán presentes Hugo Cris & Lara LaNuit

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
30/07/2026 15:57
Nunzia Giannotta, ante el Palacio de la Ópera
Nunzia Giannotta, ante el Palacio de la Ópera
Javier Alborés
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La Asociación Fibro Visibles, en colaboración con la Asociación de Vecinos del Ventorrillo, celebrará el próximo sábado 1 de agosto, a las 13.00 horas, una sesión vermú en la Explanada Gadis Ventorrillo, un evento abierto a toda la ciudadanía que combinará música en directo y sensibilización sobre la fibromialgia.

La protagonista musical de la jornada será la cantante Nunzia Giannotta, cuya actuación culminará con la presentación oficial del videoclip 'Sin Etiquetas', tema interpretado por la propia artista y promovido por Fibro Visibles como parte de su labor de concienciación sobre la fibromialgia y otras enfermedades invisibles.

El videoclip transmite un mensaje de respeto, inclusión y empatía hacia quienes conviven con patologías que, pese a no ser visibles, condicionan profundamente su vida diaria, como la fibromialgia o el Síndrome de Fatiga Crónica. Con este proyecto, la asociación pretende seguir fomentando el conocimiento social de la enfermedad y combatir los estigmas que todavía la rodean.

La concejala Nereida Canosa, Inés Rey y María Teresa Deus, junto al banco

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La sesión contará además con la participación de Hugo Cris & Lara LaNuit como artistas invitados, que ofrecerán una actuación especial para completar una mañana en la que música y compromiso social irán de la mano.

Desde Fibro Visibles destacan que iniciativas como esta permiten acercar la realidad de la fibromialgia a la sociedad a través de la cultura. "La música es una herramienta extraordinaria para emocionar, generar conversación y derribar prejuicios. 'Sin Etiquetas' nace precisamente con ese propósito: recordar que detrás de cada diagnóstico hay personas que merecen ser escuchadas y comprendidas".

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Por su parte, la Asociación de Vecinos del Ventorrillo reafirma con esta colaboración su apuesta por convertir el barrio en un espacio de encuentro donde la cultura también sirva para impulsar causas sociales y favorecer la participación ciudadana. La organización invita a toda la ciudadanía a asistir a esta sesión vermú y disfrutar de una propuesta cultural que une música en directo, convivencia y compromiso con la visibilidad de la fibromialgia.

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