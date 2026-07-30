La Academia de Medicina 'recupera' 200 años de su historia y de la de Galicia

El presidente de la Academia de Medicina, Francisco Martelo Villar, con una de las cajas del renovado archivo Javier Alborés

“La comunidad que pierde su historia, pierde su alma”, asegura el académico de la Real Academia de Medicina de Galicia Luis Ferrer i Balsebre, como forma de resumir el titánico trabajo que la entidad viene de realizar: recuperar casi 200 años de historia, catalogando y poniendo a disposición del público el archivo histórico del organismo desde antes incluso de su nacimiento.

Y lo de titánico no es un decir. Se han catalogado, explican desde la Academia, unos 9.000 libros, descartando por el camino otros 5.000 que o estaban repetidos o ya estaban disponibles en otras bibliotecas y archivos históricos. Se han recuperado también infinidad de documentos históricos y se ha procedido a establecer perfiles, “carpetas únicas”, para los 238 académicos que ha tenido la entidad desde la primera mitad del siglo XIX. No son solo libros y documentos referentes a Galicia, sino que también los hay tocantes a Asturias, ya que en sus inicios el territorio que cubría la entidad abarcaba también el de los vecinos asturianos.

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“Existía el riesgo de perder la memoria”, asegura Ferrer i Balsebre, que recuerda como cuando descubrió en su día la “excepcional” biblioteca del psiquiátrico de Conxo, esta tenía “un metro de agua”. Para evitar catástrofes de ese tipo, durante los últimos años se ha llevado a cabo un meticuloso trabajo de documentación que se completará en el futuro con la digitalización del archivo, “el próximo paso a dar”, como recordaba el doctor y académico Alberto Juffé Stein.

No se trata, por tanto, solo de la “memoria de la Academia”, sino que el trabajo de documentación llevado a cabo en la entidad permite ver “el desarrollo de la comunidad”, un trabajo que podrán aprovechar en el futuro los historiadores y los investigadores, tal y como recordaba el doctor Carlos González Guitián.

La documentación, apunta el presidente de la Academia, Francisco Martelo Villar, es “extensísima”. Y, sobre todo, abarca todo tipo de documentos: desde reuniones de los subdelegados médicos de los partidos judiciales de Asturias y Galicia a documentos de médicos cubanos que solicitaban establecerse en la comunidad.

Destacan los académicos, como alguna de la más llamativa, la documentación sobre “botánica” y “plantas medicinales” del tiempo que pasó en Cuba Félix Estrada Catoyra o archivos del primer vicepresidente de la Real Academia de Medicina de Galicia, José Francisco Vendrell de Pedralbes.

Intentado decidirse por alguno de los miles de archivos que acaban de documentar, destacan también los relativos a la “creación de la propia Academia”, algún que otro “atlas muy interesante”, multitud de documentos de medicina vinculados al campo militar y, sobre todo, “el archivo fotográfico”.

Todo esto se ha hecho, recordaba Juffé Stein, en el marco del plan director 2022-25, así que ha sido un laborioso trabajo de un lustro que ahora se deberá completar con la digitalización del archivo de la Academia de Medicina.