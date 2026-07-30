Investigados tres vecinos de A Coruña por peleas con heridos en las fiestas de Mera

Imagen de archivo de una de las fiestas del verano que se celebran en Mera CEDIDA

La Guardia Civil del Puesto Principal de Oleiros, en colaboración con la Policía Local de ese Concello, investiga a tres varones, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de dos delitos de lesiones en el transcurso de las Festas do Carme en la localidad de Mera.

Los hechos, según informa la Guardia Civil, sucedieron en la madrugada del pasado día 18 de julio, cuando los tres investigados caminaban por la de fiesta increpando y provocando al resto de asistentes, abalanzándose sobre aquellas personas que les recriminaban su actitud, situación que originó momentos de desconcierto e indignación.

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En un primer momento se personaron en el lugar efectivos de la Policía Local de Oleiros, que procedieron a la identificación de las personas. La Guardia Civil acudió posteriormente y se hizo cargo de la investigación de los hechos.

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Los agentes lograron la identificación de los tres presuntos responsables de los hechos. Una vez conocida su identidad, la Guardia Civil procedió a la investigación de los tres varones como presuntos autores de dos delitos de lesiones. Las actuaciones continúan abiertas y no se descarta el incremento del número de investigados.