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A Coruña

Héctor Cañete: "La huelga de hostelería hace daño a A Coruña y al Deportivo"

El presidente de los hosteleros indica: "No me gustaría ver por la tarde a los sindicalistas tomando cañas en las barras del Dépor"

Guillermo Parga
Guillermo Parga
30/07/2026 19:17
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La convocatoria de huelga por parte de los sindicatos de cara al próximo 12 de agosto, día del eclipse y el Teresa Herrera, ha cogido por sorpresa a la patronal hostelera. Héctor Cañete, presidente del sector, pone a la ciudad y al Deportivo por delante en las prioridades. "Si es un problema de convenio, se puede solucionar. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos cuando ellos quieran. Hacer una huelga que vaya a dañar la imagen de la ciudad nos parece durísimo. Sería dañar a la ciudad y al Deportivo. El seguimiento habrá que verlo, porque el sector está atomizado. Hay muchos locales en los que el empresario está al frente y los hosteleros vamos a defender a la ciudad", dice. "No me gustaría ver por la tarde a los sindicalistas tomando cañas en las barras del Deportivo", añade.

Gente disfrutando del sol en las terrazas de la Marina

Los sindicatos de hostelería de A Coruña convocan una huelga para el día del eclipse

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Sobre los motivos que han llevado a los sindicatos a convocar el parón el día del eclipse y el Teresa Herrera afirma: "No entendemos la medida y el sentir es de sorpresa. No compartimos los motivos, porque no los vemos. En esta convocatoria no hay ninguna reivindicación concreta. Han sido ellos los que se han levantado de forma unilateral en la negociación de la mesa del convenio colectivo. Les pedimos por favor que no lo hiciesen, y lo hicieron igual. Entendemos que hay algún interés más allá de la defensa de los trabajadores". Finalmente, asegura Cañete que "en hostelería se paga por encima del convenio, y de otros sectores como el comercio. Los sindicatos se están movilizando en todos los sectores, y ahora nos toca a nosotros".

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