Hace 25 años | A Coruña recupera su Fiesta de la Ría

Fiestas Santa Cristina en El Ideal Gallego del 30 de julio de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, el buen tiempo colaboró con la Fiesta de la Ría, que volvió a celebrarse en la playa de Santa Cristina después de 22 años. Los participantes alternaron los juegos con la gastronomía y la música. En 1976, hace 50 años, más de 50.000 coruñeses abarrotaron la plaza de María Pita para aclamar a los reyes de España en su visita a La Coruña y hace 100 años, en 1926, la Capilla del Asilo de Monte Alto celebraba las fiestas en honor a Santa Marta.

Hace 25 años | Santa Cristina recupera después de 22 años su Fiesta de la Ría

Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, pero la Fiesta de la Ría era la excepción que confirma la regla. Después de 22 años sin organizar esta celebración, ayer los coruñeses se volcaron en una actividades preparadas para convertir la arboleda de Santa Cristina en un punto de encuentro para todos los amantes de la música y de la playa. En los stands no faltaba de nada, a los refrescos y el vino se le unió una oferta culinaria para los paladares más exigentes, a base de pulpo, sardinas y churrasco. La música y el sol, que colaboró durante todo el día, amenizaron la jornada en la explanada de la playa. La mañana se reservó para los más aventureros. Los jóvenes pusieron a prueba su destreza construyendo castillos de arena y participando en circuitos con las bicicletas. El mar también tuvo un espacio destacado en el día, los asistentes pudieron experimentar la sensación de subirse a una tabla de surf para darse un paseo por la ría. Eduardo Blanco aseguró que el éxito alcanzado es el mejor aliciente, “para trabajar para la próxima edición”.

Portada de El Ideal Gallego del 30 de julio de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | 50.000 coruñeses aclamaron a los reyes en María Pita

Los coruñeses aclamaron incesantemente a Sus Majestades y fueron muchos miles, todavía, los que no pudieron llegar hasta la plaza por haberse taponado completamente las entradas. En las aceras de las calles que habrían de recorrer los reyes, una impresionante multitud se había también reunido y vitoreó y aplaudió sin pausa el paso de la comitiva. Los reyes de España, que abandonaron el palacio municipal dos horas después de su llegada, hicieron el recorrido de regreso en coche descubierto, correspondiendo a los incesantes aplausos que les dirigían los coruñeses. La plaza de María Pita aparecía cubierta materialmente de pancartas que saludaban a los reyes y algunas aludían a peticiones concretas. Desde el balcón principal, el rey de España dirigió unas palabras al pueblo coruñés, interrumpidas varias veces por los aplausos y vítores. En uno de los momentos de su discurso, al hacer referencia don Juan Carlos I a la emigración gallega, parte de los reunidos en la plaza coreó el grito de “Galicia ceibe, sin emigración”.

Portada de El Ideal Gallego del 30 de julio de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Gran celebración de Santa Marta en la Capilla del Asilo de Monte Alto

Brillantes, como todas las fiestas que se celebran en este Santo Instituto han resultado las que, en el día de ayer las Hermanitas de los pobres celebraron en honor de su Protectora Santa Marta, en la hermosa Capilla del Asilo de Monte Alto. La misa del maestro Calahorra, cantada por el afinado coro de Hermanitas y ejecutada al armonium por el competente organista señorita Marujita Piñeiro, fue la nota más saliente por su afinación y buen gusto y el número más atrayente del programa por la justeza y precisión con que han sabido interpretar todas las obras musicales realizadas en fiesta tan memorable. En esta solemnidad ofició de preste el señor González Siava, capellán del benéfico establecimiento, ayudado de los señores Díaz y Senín, diácono y subdiácono, respectivamente, y el maestro de ceremonia señor Piñeiro Barrol. En los servicios vespertinos, la Capilla, adornada con las mejores galas, ofrecía un aspecto deslumbrador.

Portada de El Ideal Gallego del 30 de julio de 1926 Archivo El Ideal Gallego